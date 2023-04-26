Çekiciliği azaltan 10 özellik

1. Öfke
Sinirli insanlar, çevrelerine yaydıkları olumsuz enerjiden ötürü pek çekici sayılmazlar.
2. Çocukça davranışlar
Herkesin bir ilişkiden beklentisi farklıdır. Ancak birinin yaşından küçük davranışlar sergilemesi hiçbir zaman hoş karşılanmaz.
3. Çaresizlik
Çok çaresiz ve yardıma muhtaç görünmek, ciddi bir ilişki düşünenlere hiç çekici gelmeyecektir.
4. Dengesizlik
Kişinin tutarsız davranması, huzursuzluk yaratır. Mod değişimlerine ayak uydurmak zamanla zorlaşır.
5. Değerlere saygısızlık
Karşınızdaki kişi sizinle aynı düşünceyi paylaşmasa bile size saygı duymasını beklersiniz aksi taktirde iletişim kurmanız imkansız hale gelir.
6. Özgüven eksikliği
Kendinden emin ve sağlam bir duruşa sahip insanlar her zaman daha çekicidir.
7. Baskın karakter
Her ortamda sesi yüksek çıkan insanlar, manipülatif olma eğilimindedir.
8. Yüksek ego
Sizden daha iyi olduğunu düşünen biri size kötü hissettirmekten başka bir şey yapmayacaktır.
9. Düşük motivasyon
Hayattan zevk almayı bilmeyen ve küçük şeyleri dahi takdir etmeyen bireyler, çevrelerindeki insanların da enerjisini düşürecektir.
10. Negatif
Hayata karşı yaklaşımı negatif olan biri, sizinle uzun ömürlü ve mutlu bir birliktelik kurmakta zorlanacaktır.