Çekiciliği azaltan 10 özellik

6. Özgüven eksikliği

Kendinden emin ve sağlam bir duruşa sahip insanlar her zaman daha çekicidir.

7. Baskın karakter

Her ortamda sesi yüksek çıkan insanlar, manipülatif olma eğilimindedir.

8. Yüksek ego

Sizden daha iyi olduğunu düşünen biri size kötü hissettirmekten başka bir şey yapmayacaktır.

9. Düşük motivasyon

Hayattan zevk almayı bilmeyen ve küçük şeyleri dahi takdir etmeyen bireyler, çevrelerindeki insanların da enerjisini düşürecektir.

10. Negatif

Hayata karşı yaklaşımı negatif olan biri, sizinle uzun ömürlü ve mutlu bir birliktelik kurmakta zorlanacaktır.