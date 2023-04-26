Çekiciliği azaltan 10 özellik

İlişkilerinizin neden uzun sürmediğini merak ediyor musunuz? Elbette doğru kişi doğru zamanda karşınıza çıkmamış olabilir. Belki de sahip olduğunuz bazı özellikler karşı cinsin sizden uzaklaşmasına neden oluyordur. İşte çekiciliği azaltan özellikler...

Çekiciliği azaltan 10 özellik

1. Öfke

Sinirli insanlar, çevrelerine yaydıkları olumsuz enerjiden ötürü pek çekici sayılmazlar.

2. Çocukça davranışlar

Herkesin bir ilişkiden beklentisi farklıdır. Ancak birinin yaşından küçük davranışlar sergilemesi hiçbir zaman hoş karşılanmaz.

3. Çaresizlik

Çok çaresiz ve yardıma muhtaç görünmek, ciddi bir düşünenlere hiç çekici gelmeyecektir.

4. Dengesizlik

Kişinin tutarsız davranması, huzursuzluk yaratır. Mod değişimlerine ayak uydurmak zamanla zorlaşır.

5. Değerlere saygısızlık

Karşınızdaki kişi sizinle aynı düşünceyi paylaşmasa bile size saygı duymasını beklersiniz aksi taktirde iletişim kurmanız imkansız hale gelir.

Çekiciliği azaltan 10 özellik - 1

6. Özgüven eksikliği

Kendinden emin ve sağlam bir duruşa sahip insanlar her zaman daha çekicidir.

7. Baskın karakter

Her ortamda sesi yüksek çıkan insanlar, manipülatif olma eğilimindedir.

8. Yüksek ego

Sizden daha iyi olduğunu düşünen biri size kötü hissettirmekten başka bir şey yapmayacaktır.

9. Düşük motivasyon

Hayattan zevk almayı bilmeyen ve küçük şeyleri dahi takdir etmeyen bireyler, çevrelerindeki insanların da enerjisini düşürecektir.

10. Negatif

Hayata karşı yaklaşımı negatif olan biri, sizinle uzun ömürlü ve mutlu bir birliktelik kurmakta zorlanacaktır.

AŞK&İLİŞKİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...