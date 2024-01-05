Çift terapisine gitmeniz gerektiğini gösteren 3 işaret

Kötü giden ilişkinizi yürütmek ve sorunları çözmek için çabalasanız da bazen özveriniz yetersiz kalabilir. Böyle zamanlarda profesyonel bir yardım almak, partnerinizle çift terapisine gitmek ilişkinizi kurtarabilir. Peki kötü gidişatı nasıl durdurabilirsiniz?

1- İÇ SESİNİZ İLİŞKİNİZDE YOLUNDA OLMAYAN BİR ŞEYLER OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

İlişkinizin bir şekilde değiştiğini fark ediyor ama bunu dile getirmekten korkuyorsanız sezgilerinize güvenin. Biraz derin nefes alın ve zihninizin ilişkinize yönelmesine izin verin. Böylece rahatsızlıklarınızı fark edeceksiniz.