Çift terapisine gitmeniz gerektiğini gösteren 3 işaret

Kötü giden ilişkinizi yürütmek ve sorunları çözmek için çabalasanız da bazen özveriniz yetersiz kalabilir. Böyle zamanlarda profesyonel bir yardım almak, partnerinizle çift terapisine gitmek ilişkinizi kurtarabilir. Peki kötü gidişatı nasıl durdurabilirsiniz?
1- İÇ SESİNİZ İLİŞKİNİZDE YOLUNDA OLMAYAN BİR ŞEYLER OLDUĞUNU SÖYLÜYOR
İlişkinizin bir şekilde değiştiğini fark ediyor ama bunu dile getirmekten korkuyorsanız sezgilerinize güvenin. Biraz derin nefes alın ve zihninizin ilişkinize yönelmesine izin verin. Böylece rahatsızlıklarınızı fark edeceksiniz.
2- AYNI KAVGA SÜRÜYOR VE ÇÖZÜME ULAŞAMIYORSANIZ
Birbirinize karşı daha çok sinirleniyorsunuz ve kendinizi sıkışmış hissediyorsunuz. Bitmeyen sorunlarınız sebebiyle anlaşılmak isteseniz de yargılandığınızı ve yalnız olduğunuzu hissediyorsunuz. Çözülemeyen konular hakkında konuşabilmeli ve anlayış, kabul ve sevgi noktasına gelmelisiniz. Bunu başaramıyorsanız çift terapisine giderek sorunlarınızı çözmeye çalışmalısınız.
3- ZORLAYICI KONULAR HAKKINDA KONUŞMAKTAN ÇEKİNİYORSANIZ
Partnerinizi rahatsız eden şeyleri asla gündeme getirmeyerek onu mutlu etmeyi seven, çatışmalardan kaçınan biri olabilir hatta bu sizin ilişkinizi için harika olabilir. Ancak bu tip davranışlar çoğu zaman sorunlar görmezden gelindiği için sonunda mesafeye ve kopukluğa neden olabilir.
Eğer partnerinizle belli başlı konuları konuşmaktan çekiniyor ya da zorlanıyorsanız çift terapisi size yardımcı olabilir.
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