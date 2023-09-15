Çiftleri birbirinden uzaklaştıran 9 cümle

3. "Uzaksın"



Bunu söylemenin başka bir yolu "Fiziksel olarak seninle aynı odadayım ama kendimi yalnız hissediyorum" demektir.



4. "Sanki dünya senin etrafında dönüyor"



Partnerinize bu gibi bir cümle yerine her şeyi kişiselleştirmemesi gerektiğini söyleyin.



5. "Bencilsin"



Buna alternatif olarak "Bana değer vermediğini hissettiğimde üzülüyorum" diyebilirsiniz.

6. "Artık beni çekici bulmuyorsun"



Sevdiğiniz insana "İlişkimizde geçmişteki kadar fiziksellik olmadığı için üzülüyorum" demeyi deneyebilirsiniz.