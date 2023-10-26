Dağılan ilişkinizi kurtarmak için atmanız gereken adımlar

İlişkinizin ilk günlerindeki o heyecan, yerini öfkeye bıraktıysa hemen hareket geçin. Dağılmaya başlayan ilişkinizi birkaç adımda tamir edebilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler...
Geçmişi geçmişte bırakın
İlişkinize yapacağınız en büyük kötülük sürekli geçmişi kurcalamak olacaktır. Geçmişte yapılan hataları bağışlamaya çalışın ve bugüne odaklanın.
Somut isteklerde bulunun
Sürekli şikayet etmek veye sitemde bulunmak yerine ne istediğinizi açıkça söyleyin.
Oyunları bir kenara bırakın
İlişkilerdeki güç oyunları zamanla çok yoruucu ve zarar verici olabilir. Bu oyunların ilişkinin dinamiğine iyi geldiği düşünülse de partnerinizin duygularını incitmeniz çok olası.
Sınırlara saygı duyun
Kendinize zaman ayırın ve kişisel zamanınızı nasıl değerlendireceğinize kendiniz karar verin. Aynı şekilde partneriniz yalnız kalmak istediğinde ona bu alanı sağlayın.
Hatalı olup olmadığınıza karar verin
İlişkinizdeki problemler ne yaparsanız yapın düzelmiyorsa belki de kendinize dönmeli ve hatanın sizde olup olmadığına karar vermelisiniz. Hatalının kendiniz olduğunu fark etmek acı olsa da sorumluluk almaktan kaçınmayın ve onarma aşamasına geçin.
Profesyonel yardım
Sorunlarınızı aşmak giderek zorlaşıyorsa bir uzmandan yardım almayı düşünebilirsiniz. İlişkinizi iyileştirmek adına size uygun bir terapist seçebilir ve problemlerinizi rahatlıkla konuşabilirsiniz.
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