Dağılan ilişkinizi kurtarmak için atmanız gereken adımlar

En güçlü ilişkiler bile bazen büyük zorluklarla karşı karşıya gelebilir. İlişki uzadıkça çatışmalar da artar. İlişkide sorunların olması normaldir ama önemli olan bunların üstesinden gelebilmektir. Kötü giden bir ilişkiyi kurtarmak için bu adımlara başvurabilirsiniz.

Dağılan ilişkinizi kurtarmak için atmanız gereken adımlar

İlişkinizin ilk günlerindeki o heyecan, yerini öfkeye bıraktıysa hemen hareket geçin. Dağılmaya başlayan ilişkinizi birkaç adımda tamir edebilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler...

Geçmişi geçmişte bırakın

İlişkinize yapacağınız en büyük kötülük sürekli geçmişi kurcalamak olacaktır. Geçmişte yapılan hataları bağışlamaya çalışın ve bugüne odaklanın.

Somut isteklerde bulunun

Sürekli şikayet etmek veye sitemde bulunmak yerine ne istediğinizi açıkça söyleyin.

Dağılan ilişkinizi kurtarmak için atmanız gereken adımlar - 1

Oyunları bir kenara bırakın

İlişkilerdeki güç oyunları zamanla çok yoruucu ve zarar verici olabilir. Bu oyunların ilişkinin dinamiğine iyi geldiği düşünülse de partnerinizin duygularını incitmeniz çok olası.

Sınırlara saygı duyun

Kendinize zaman ayırın ve kişisel zamanınızı nasıl değerlendireceğinize kendiniz karar verin. Aynı şekilde partneriniz yalnız kalmak istediğinde ona bu alanı sağlayın.

Dağılan ilişkinizi kurtarmak için atmanız gereken adımlar - 2

Hatalı olup olmadığınıza karar verin

İlişkinizdeki problemler ne yaparsanız yapın düzelmiyorsa belki de kendinize dönmeli ve hatanın sizde olup olmadığına karar vermelisiniz. Hatalının kendiniz olduğunu fark etmek acı olsa da sorumluluk almaktan kaçınmayın ve onarma aşamasına geçin.

Profesyonel yardım

Sorunlarınızı aşmak giderek zorlaşıyorsa bir uzmandan yardım almayı düşünebilirsiniz. İlişkinizi iyileştirmek adına size uygun bir terapist seçebilir ve problemlerinizi rahatlıkla konuşabilirsiniz.

AŞK&İLİŞKİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...