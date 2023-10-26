Dağılan ilişkinizi kurtarmak için atmanız gereken adımlar

Hatalı olup olmadığınıza karar verin



İlişkinizdeki problemler ne yaparsanız yapın düzelmiyorsa belki de kendinize dönmeli ve hatanın sizde olup olmadığına karar vermelisiniz. Hatalının kendiniz olduğunu fark etmek acı olsa da sorumluluk almaktan kaçınmayın ve onarma aşamasına geçin.



Profesyonel yardım



Sorunlarınızı aşmak giderek zorlaşıyorsa bir uzmandan yardım almayı düşünebilirsiniz. İlişkinizi iyileştirmek adına size uygun bir terapist seçebilir ve problemlerinizi rahatlıkla konuşabilirsiniz.

