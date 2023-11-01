El ele tutuşma türleri ve anlamları

Birbirine geçmiş parmaklar



Avuç içlerinin birbirine değmesi ve parmakların iç içe geçirilmesi tutkulu bir ilişkiniz olduğunu işaret edebilir.



Diğer elle destekleme

El ele tutuşurken diğer elinizle sevgilinizin kolunu destekleme ihtiyacı hissediyorsanız ilişkinizin giderek ciddileştiği düşünülebilir. Genelde olumlu bir işaret olsa da bazen sevgilinizin sizi çok sahiplendiği anlamına gelebilir



İç içe bakan avuçlar

Bu şekilde el ele tutuşan çiftlerin birbirine karşı çok şefkatli olduğu düşünülüyor.



Tek parmak tutuşma



Bu şekilde el tutuşan çiftlerin bağımsızlığına düşkün olduğu ve birbirinin kişisel alanına saygı duyduğu belirtiliyor.

