El ele tutuşma türleri ve anlamları

El tutuşma şekliniz nasıl bir çift olduğunuz ve ilişkiniz hakkında birçok şey söyleyebilir. İşte el ele tutuşma şekilleri ve anlamlarına dair merak edilenler...

El ele tutuşma türleri ve anlamları

Birbirine geçmiş parmaklar

Avuç içlerinin birbirine değmesi ve parmakların iç içe geçirilmesi tutkulu bir ilişkiniz olduğunu işaret edebilir.

Diğer elle destekleme

El ele tutuşurken diğer elinizle sevgilinizin kolunu destekleme ihtiyacı hissediyorsanız ilişkinizin giderek ciddileştiği düşünülebilir. Genelde olumlu bir işaret olsa da bazen sevgilinizin sizi çok sahiplendiği anlamına gelebilir

İç içe bakan avuçlar

Bu şekilde el ele tutuşan çiftlerin birbirine karşı çok şefkatli olduğu düşünülüyor.

Tek parmak tutuşma

Bu şekilde el tutuşan çiftlerin bağımsızlığına düşkün olduğu ve birbirinin kişisel alanına saygı duyduğu belirtiliyor.

El ele tutuşma türleri ve anlamları - 1

Serbest bir şekilde elini tutmak

Uzmanlara göre eğer bir kişi el tutuşurken sıkı bir şekilde kavramıyorsa, o kişinin ilişkisinden emin olmadığı veya tereddüt yaşadığı düşünülebilir.

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