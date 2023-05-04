En bencil 5 burç

Bireylerin burçları kimi zaman kişilikleri hakkında ipucu verebilir. Bencil karaktere sahip burçlar yalnızca kendini düşünür ve herkesin kendi kurallarına göre yaşamasını ister. İşte Your Tango'nun haberine göre en bencil burçlar...

Boğa burcu



İstikrar ve güvenilirliği temsil eden boğa burcu, bencil olma eğilimindedir. Boğa burçları aşırı duygusal ve aşırı sahiplenici olabilir.



Koç burcu

Koç burçları tamamen "önce ben" tavrına bürünebilir. Ne istediğini bilen bir koç, hedefinin peşine düşecek ve elde etmek için elinden geleni yapmaktan çekinmeyecektir.

