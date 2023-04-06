Bazı bireyler ilişkilerini yürütmek ve partnerinin güvenini kazanmak için çok çaba gösterirken bazıları için kendini adamak oldukça kolaydır. İşte en sadık 4 burç...

BOĞA



Boğa burçları, ilişkilerinde güvenilir olmalarıyla bilinir. Sevdiği kişiyle bir yola girdiğinde kendini o kişiye tamamen adayan boğa burçları, ani değişimden hoşlanmazlar. Tutarlı ve güvenli hissettiklerinde ilişkinin yürümesi için elinden geleni yaparlar.



YENGEÇ

Duygularını paylaşmaktan hiç çekinmeyen yengeç burçları, partnerinden de aynısını bekler. Kendini adama konusunda hiç çekimser davranmayan yengeç burçları, bağlılıklarını göstermek için her şeyi yapacaktır.

