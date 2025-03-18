Eşinle uyu mutlu ol. Daha uzun uyursun

Northwell Staten Island Üniversitesi Hastanesi Uyku Tıbbı Enstitüsü Müdürü Dr. Thomas Michael Kilkenny'ye göre, sağlıklı bir ilişkide bulunan partnerlerin birlikte uyuması, duygusal yakınlığı pekiştirir. Bu durum, uyku kalitesini artırabileceği için REM evresinin de daha verimli olmasına yardımcı olur. Verimli bir REM evresi, hafıza üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

Beyin dalgalarını inceleyen çalışmalar, partnerle uyumanın uyku süresini belirgin şekilde artırdığını ortaya koydu. Denekler, partnerleriyle birlikte uyuduktan sonra daha fazla rahatlama hissi yaşadıklarını ifade ettiler.

Seks, sarılma, el ele tutuşma ve yan yana uyuma gibi davranışlar, stresin azalmasına ve güvenlik duygusunun artmasına yardımcı olan oksitosin salınımını artırabilir. Oksitosin, kişilerin daha hızlı uykuya dalmalarını ve uzun süre uyumalarını sağlayabilir. Ayrıca, duygusal denetim, hafıza güçlenmesi, beyin gelişimi ve rüya görme açısından önemli olan REM uykusunun artışı da bu sürece katkı sağlar.



Kilkenny, bu durumu "Huygens senkronizasyonu" olarak bilinen bir olguya benzetti. Bu fenomen, yan yana yerleştirilen iki sarkaçlı saatin, titreşimler yoluyla birbirlerini etkileyerek sonunda senkronize olmasını ifade eder.



Dr. Kilkenny, birlikte uyuyan kişilerin kalp ritimlerinin birbirleriyle etkileşimde bulunarak gece boyunca değiştiğini ortaya koyduğunu söyledi. Bu olgu, nörolojik düzeyde stres tepkilerinin azalmasıyla bağlantılı bulundu.