Eski sevgiliniz evleniyor: Peki ya unutumadıysanız?

1- RAHATSIZ HİSSETMEYİ SORUN OLARAK GÖRMEYİN
Bir zamanlar sizin hayatınızın merkezinde olan kişinin başka biriyle mutlu olduğunu görmek ona karşı bir duygunuz olmasa da sizi rahatsız edebilir. Bu duyguyla yüzleşmek için onunla yürütemediğiniz ilişkinizi hatırlayın ve onun da mutlu olmayı hak ettiğini düşünün.
2- ARKADAŞLARINIZLA DERTLEŞİN
Yakın arkadaşlarınızla bu durumu konuşun, onların sizi rahatlatmasına izin verin. Arkadaşınızın nasıl devam edeceğiniz konusunda size verdiği tavsiyelere kulak verin.
3- OLUMSUZ YORUMLARDAN KAÇININ
Eski sevgilinizin yeni ilişkisi ya da müstakbel eşiyle ilgili yorum yapmak sizi kötü duruma düşürebilir. Bu sebeple onlar hakkında yorumsuz kalmayı ya da iyi dileklerde bulunmayı tercih edebilirsiniz.
4- İLİŞKİNİZİN NEDEN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜN
Eski sevgilinizle neden mutsuz olup farklı yollara gittiğinizi hatırlayın. Bu onun evlenecek olmasını kabullenmenize yardımcı olacaktır.
5- ONUN ADINA MUTLU OLMAYA ÇALIŞIN
Hayatınızın bir döneminde o kişi ile karşılıklı hisler paylaştığınızı ancak ilişkiyi yürütemediğinizi hatırlayın. Ayrı hayatlara devam ettiğiniz bu süreçte onun da sizin kadar mutlu olmayı hak ettiğini ve evliliğin bir yarış olduğunu unutmayın.
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