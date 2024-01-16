Eski sevgiliniz evleniyor: Peki ya unutumadıysanız?

Günümüzde sosyal medya sayesinde görüşmediğimiz insanlar hakkında bile haber almak oldukça kolay. Peki aklınızdan bir türlü atamadığınız eski aşkınızın evlenmek üzere olduğunun haberini aldığınızda ne yapmalısınız?

Eski sevgiliniz evleniyor: Peki ya unutumadıysanız?

1- RAHATSIZ HİSSETMEYİ SORUN OLARAK GÖRMEYİN

Bir zamanlar sizin hayatınızın merkezinde olan kişinin başka biriyle mutlu olduğunu görmek ona karşı bir duygunuz olmasa da sizi rahatsız edebilir. Bu duyguyla yüzleşmek için onunla yürütemediğiniz ilişkinizi hatırlayın ve onun da mutlu olmayı hak ettiğini düşünün.

2- ARKADAŞLARINIZLA DERTLEŞİN

Yakın arkadaşlarınızla bu durumu konuşun, onların sizi rahatlatmasına izin verin. Arkadaşınızın nasıl devam edeceğiniz konusunda size verdiği tavsiyelere kulak verin.

Eski sevgiliniz evleniyor: Peki ya unutumadıysanız? - 1

3- OLUMSUZ YORUMLARDAN KAÇININ

Eski sevgilinizin yeni ilişkisi ya da müstakbel eşiyle ilgili yorum yapmak sizi kötü duruma düşürebilir. Bu sebeple onlar hakkında yorumsuz kalmayı ya da iyi dileklerde bulunmayı tercih edebilirsiniz.

4- İLİŞKİNİZİN NEDEN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜN

Eski sevgilinizle neden mutsuz olup farklı yollara gittiğinizi hatırlayın. Bu onun evlenecek olmasını kabullenmenize yardımcı olacaktır.

5- ONUN ADINA MUTLU OLMAYA ÇALIŞIN

Hayatınızın bir döneminde o kişi ile karşılıklı hisler paylaştığınızı ancak ilişkiyi yürütemediğinizi hatırlayın. Ayrı hayatlara devam ettiğiniz bu süreçte onun da sizin kadar mutlu olmayı hak ettiğini ve evliliğin bir yarış olduğunu unutmayın.

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