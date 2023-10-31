Eski sevgilinizle tekrar bir araya gelmemeniz gerektiğini gösteren 8 işaret

5- Sizin hayatınızla gerçek anlamda ilgilenmemesi ve sizi kenarda tutmaya çalışması



6- Buluşmak için sözleştiğinizde sizin için bir fedakarlık yapmaması



7- Birlikte bir etkinlik yapmayı planladığınızda; sizinle ilgili planları sık sık iptal etmesi ya da değiştirmesi



8- Yeniden görüştüğünüzde samimi olsanız bile sizi seviyormuş gibi değil de eski bir dostuyla buluşmuş gibi davranması



Bu davranışlardan sadece birkaçı size ve eski sevgilinize uyuyorsa aranızdaki bağlantıyı tamamen koparmak ve hayatınıza devam etmek sizin için daha doğru olabilir.