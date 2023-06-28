Evlenmeden önce kendinize sormanız gereken en önemli soru

Eğer bir ilişki evliliğe gidiyorsa; partnerinizi para hakkındaki düşünceleri, fiziksel uyumunuz, birlikte bir aile kurmak isteyip istemediğiniz, kültürel yapınız ve yetiştirilme tarzınızı uyumu, hayata bakış açınız gibi detaylar önem kazanabilir.



Ancak hayatta her ne olursa olsun gelecekte de kendinizi birlikte gördüğünüzden emin olmalısınız.



Böylece hayatta karşılaştığınız engellerle tek başınıza yüzleşmek zorunda kalmayacağınızı bilmenin verdiği rahatlığı bulabileceksiniz.



Bu sebeple partnerinize soracağınız "Gelecek hedeflerin ne?" sorusu pek çok şeyi açığa çıkaracaktır.

Gelecek vizyonunuz tam olarak örtüşmek zorunda değildir. Başarılı bir evlilik için hayatta aynı ilgi alanlarına sahip olmanız gerekmez. Siz arkadaşlarınızla dışarı çıkarken, partneriniz evde televizyon izleyebilir. Ancak, hayatta aynı yöne gitmek isteyeceksiniz.