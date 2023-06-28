Evlenmeden önce kendinize sormanız gereken en önemli soru

Eğer bir ilişki evliliğe gidiyorsa; partnerinizi para hakkındaki düşünceleri, fiziksel uyumunuz, birlikte bir aile kurmak isteyip istemediğiniz, kültürel yapınız ve yetiştirilme tarzınızı uyumu, hayata bakış açınız gibi detaylar önem kazanabilir.
Ancak hayatta her ne olursa olsun gelecekte de kendinizi birlikte gördüğünüzden emin olmalısınız.
Böylece hayatta karşılaştığınız engellerle tek başınıza yüzleşmek zorunda kalmayacağınızı bilmenin verdiği rahatlığı bulabileceksiniz.
Bu sebeple partnerinize soracağınız "Gelecek hedeflerin ne?" sorusu pek çok şeyi açığa çıkaracaktır.
Gelecek vizyonunuz tam olarak örtüşmek zorunda değildir. Başarılı bir evlilik için hayatta aynı ilgi alanlarına sahip olmanız gerekmez. Siz arkadaşlarınızla dışarı çıkarken, partneriniz evde televizyon izleyebilir. Ancak, hayatta aynı yöne gitmek isteyeceksiniz.
SORACAĞINIZ SORULARLA PARTNERİNİZİ KEŞFEDİN
Partnerinize aşağıdaki gibi sorular sorarak onu keşfedebilirsiniz.
-Dünyayı gezmek ister misin?
-Hemen çocuk sahibi olmaya odaklandınız mı?
-Kişisel gelişim bağımlısı mısınız ?
-Her şeyin olduğu gibi olmasından memnun musun?
-Bundan 10 yıl sonra ikinizi nerede görüyorsunuz?
-İdeal emekliliğiniz nasıl görünüyor ve nerede?
Bu gibi sorular, birlikte nasıl bir hayat kurabileceğinizi ortaya çıkarmaya yardımcı olacaktır.
Evlenmeden önce bu soruları yanıtlamazsanız, daha sonra bunları yanıtlamak zorunda kalacaksınız. Ve uzun vadede işleri yoluna koyamayacak kadar farklı olduğunuzu keşfetmek istemezsiniz.
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