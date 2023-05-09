Evli çiftlerden tavsiyeler: Bir evliliğin uzun sürmesini sağlayan 12 alışkanlık

1. Birlikte yemek yiyin
Olabildiğince tüm öğünlerinizi eşinizle yemeye çalışın. Araştırmalara göre, öğünleri eşinizle paylaşmak birlikteliğiniz için oldukça önemli. Yemek yerken eşinizle yapacağınız sohbet, paylaştıklarınız birbirinize daha sıkı bağlanmanızı sağlayacaktır.
2. Yalnız zaman geçirmeye özen gösterin
Her ne kadar birlikte zaman geçirmek bağınızı güçlenirse de kimi zaman yalnız kalmaya ve kendinize odaklanmaya çalışın.
3. Ortak ilgi alanlarınızı keşfedin
Araştırmalar, ayrılan çiftlerin birlikte hiçbir şey yapmadığını ve beraber zaman geçirmediğini ortaya koyuyor. Ortak ilgi alanlarınızı ve hobilerinizi keşfedin ve birlikte yapmaya çaba gösterin.
4. Rutinlere sadık kalın
Birbirinize bağlı kalmak için küçük alışkanlıkları rutin haline getirin. Sabah kahveyi siz yaparken eşiniz kahvaltıyı hazırlayabilir.
5. Sevginizi dile getirin
"Ona sevdiğimi söylememe gerek yok, bunu zaten biliyor". Hayır. Her kadın ve erkek sevildiğini bilmek ve duymak ister.
6. Dürüst olmaktan hiç vazgeçmeyin
Dürüstlük her ilişki için gereklidir. Birbirine karşı dürüst olan çiftlerin daha uzun süreli birliktelikleri olduğu ortaya konmuştur.
7. Pasif agresif olmayın
Olumsuz düşüncelerinizi saklamak yerine açıkça söylemeyi deneyin. Duygularınızı gizlemeyin, kendinizi kapatmayın.
8. İlişkinizi öncelik haline getirin
İş, aile veya çocuklar. Gündelik yaşamın içinde eşinizi ihmal etmeniz çok olağan bir durum. Ancak ilişkinizin uzun vadeli olmasını istiyorsanız eşinizi önceliğiniz haline getirin.
9. Birbirinize sürpriz yapın
Sürpriz yapmaktan hiç vazgeçmeyin. Her zaman ilişkinizi canlı tutun. Büyük ve gösterişli sürprizler şart değil, küçük jestler de eşinizi mutlu edecektir.
10. Aynı anda uyuyun ya da aynı anda uyanın
Bağınızı güçlendirmek için yataktan eşinizle birlikte kalkmaya çalışın. Geceleri beraber yatağa girin ya da sabahları aynı anda yataktan kalkın.
11. Yürürken el ele tutuşun
Eşinizin elini, yaşınız kaç olursa olsun, mutlaka tutun.
12. "Seni seviyorum" deyin
Günlük yaşamda en az bir kere "Seni seviyorum" demeye çalışın. Elbette eşiniz, sizin onu sevdiğinizi ve ona değer verdiğinizi biliyor ama bu iki kelimeyi duymak her zaman güzeldir.
13. Fiziksel anlamda yakın olun
Sevginizi söylemek kadar göstermek de önemli. Eşinizin elini tutun veya sırtını okşayın. Fiziksel teması hiç bırakmayın.