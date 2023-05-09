Evli çiftlerden tavsiyeler: Bir evliliğin uzun sürmesini sağlayan 12 alışkanlık

6. Dürüst olmaktan hiç vazgeçmeyin

Dürüstlük her ilişki için gereklidir. Birbirine karşı dürüst olan çiftlerin daha uzun süreli birliktelikleri olduğu ortaya konmuştur.

7. Pasif agresif olmayın

Olumsuz düşüncelerinizi saklamak yerine açıkça söylemeyi deneyin. Duygularınızı gizlemeyin, kendinizi kapatmayın.

8. İlişkinizi öncelik haline getirin

İş, aile veya çocuklar. Gündelik yaşamın içinde eşinizi ihmal etmeniz çok olağan bir durum. Ancak ilişkinizin uzun vadeli olmasını istiyorsanız eşinizi önceliğiniz haline getirin.

9. Birbirinize sürpriz yapın

Sürpriz yapmaktan hiç vazgeçmeyin. Her zaman ilişkinizi canlı tutun. Büyük ve gösterişli sürprizler şart değil, küçük jestler de eşinizi mutlu edecektir.



10. Aynı anda uyuyun ya da aynı anda uyanın

Bağınızı güçlendirmek için yataktan eşinizle birlikte kalkmaya çalışın. Geceleri beraber yatağa girin ya da sabahları aynı anda yataktan kalkın.

11. Yürürken el ele tutuşun

Eşinizin elini, yaşınız kaç olursa olsun, mutlaka tutun.

12. "Seni seviyorum" deyin

Günlük yaşamda en az bir kere "Seni seviyorum" demeye çalışın. Elbette eşiniz, sizin onu sevdiğinizi ve ona değer verdiğinizi biliyor ama bu iki kelimeyi duymak her zaman güzeldir.



13. Fiziksel anlamda yakın olun

Sevginizi söylemek kadar göstermek de önemli. Eşinizin elini tutun veya sırtını okşayın. Fiziksel teması hiç bırakmayın.