Evliliğe hazır olduğunuzu gösteren 8 işaret

Birbirinizi ne kadar severseniz sevin, evlilik bir çift için çok büyük bir duygusal ve mali adımdır. Evlenmeden önce üzerine düşünülmesi gereken gereken pek çok artı ve eksi vardır. İşte hem partnerinizin hem sizin evliliğe hazır olduğunu gösteren işaretler...
1- Gelecekle ilgili her hayalinizde partneriniz de yer alıyorsa
Başka bir alternatifi ya da farklı bir kişiyi düşünmek sizin için mümkün değildir.
2- Çocuk düşüncesi size artık daha yakın geliyorsa
Rutin ebeveynliği güzel ve sevimli bir şey olarak tanımlıyorsanız ve bu konuda partnerinizle hemfikirseniz doğru yoldasınız demektir.
3- Partnerinizin yanında uyanmaktan keyif alırsınız
Birlikte geçirmediğiniz gecelerde onu özlüyor ve partnerinizle uyanmak istiyorsanız evlilik sizin için doğru karar olabilir.
4- Onun ailesini kabullenmeye başladıysanız
Partnerinize olan sevginiz; onun ailesini de sevmenizi ve saygı duymanızı sağlıyorsa...
5- Başkalarının alyanslarını çok beğeniyorsanız
Kendi alyansınızın nasıl görünmesi gerektiğini düşünmeye başladıysanız evlilik fikri size daha çekici geliyor olabilir.
6- Ortak bir finans planı yapıyorsanız
Birlikte bir hayat kurmak için birikimler ya da çeşitli bütçe planları yapmaya başladıysanız...
7- Birlikte basit anların tadını çıkarırsınız
Birlikte geçirdiğiniz zamanın tadını çıkarmak için mutlaka bir şeyler yapmanıza gerek olmadığını onun varlığının yeterli olduğunu biliyorsanız.
8- Partnerinize açıkça güveniyorsunuz
Dünyada güvenmeyi tercih edeceğin başka kimse yoktur.
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