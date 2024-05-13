Evliliğe hazır olduğunuzu gösteren 8 işaret

Birbirinizi ne kadar severseniz sevin, evlilik bir çift için çok büyük bir duygusal ve mali adımdır. Evlenmeden önce üzerine düşünülmesi gereken gereken pek çok artı ve eksi vardır. İşte hem partnerinizin hem sizin evliliğe hazır olduğunu gösteren işaretler...

1- Gelecekle ilgili her hayalinizde partneriniz de yer alıyorsa

Başka bir alternatifi ya da farklı bir kişiyi düşünmek sizin için mümkün değildir.

2- Çocuk düşüncesi size artık daha yakın geliyorsa

Rutin ebeveynliği güzel ve sevimli bir şey olarak tanımlıyorsanız ve bu konuda partnerinizle hemfikirseniz doğru yoldasınız demektir.

3- Partnerinizin yanında uyanmaktan keyif alırsınız

Birlikte geçirmediğiniz gecelerde onu özlüyor ve partnerinizle uyanmak istiyorsanız evlilik sizin için doğru karar olabilir.

4- Onun ailesini kabullenmeye başladıysanız

Partnerinize olan sevginiz; onun ailesini de sevmenizi ve saygı duymanızı sağlıyorsa...