Evliliğe hazır olduğunuzu gösteren 8 işaret

Her ilişki farklı olsa da tüm çiftler için evlilik kararı zor bir süreçtir. İki tarafında üzerine düşünmesi gereken önemli bir karar olan evliliğe hazır olduğunu nasıl anlayabilirsiniz?

Evliliğe hazır olduğunuzu gösteren 8 işaret

Birbirinizi ne kadar severseniz sevin, bir çift için çok büyük bir duygusal ve mali adımdır. Evlenmeden önce üzerine düşünülmesi gereken gereken pek çok artı ve eksi vardır. İşte hem partnerinizin hem sizin evliliğe hazır olduğunu gösteren işaretler...

1- Gelecekle ilgili her hayalinizde partneriniz de yer alıyorsa

Başka bir alternatifi ya da farklı bir kişiyi düşünmek sizin için mümkün değildir.

2- Çocuk düşüncesi size artık daha yakın geliyorsa

Rutin ebeveynliği güzel ve sevimli bir şey olarak tanımlıyorsanız ve bu konuda partnerinizle hemfikirseniz doğru yoldasınız demektir.

3- Partnerinizin yanında uyanmaktan keyif alırsınız

Birlikte geçirmediğiniz gecelerde onu özlüyor ve partnerinizle uyanmak istiyorsanız evlilik sizin için doğru karar olabilir.

4- Onun ailesini kabullenmeye başladıysanız

Partnerinize olan sevginiz; onun ailesini de sevmenizi ve saygı duymanızı sağlıyorsa...

Evliliğe hazır olduğunuzu gösteren 8 işaret - 1

5- Başkalarının alyanslarını çok beğeniyorsanız

Kendi alyansınızın nasıl görünmesi gerektiğini düşünmeye başladıysanız fikri size daha çekici geliyor olabilir.

6- Ortak bir finans planı yapıyorsanız

Birlikte bir hayat kurmak için birikimler ya da çeşitli bütçe planları yapmaya başladıysanız...

7- Birlikte basit anların tadını çıkarırsınız

Birlikte geçirdiğiniz zamanın tadını çıkarmak için mutlaka bir şeyler yapmanıza gerek olmadığını onun varlığının yeterli olduğunu biliyorsanız.

8- Partnerinize açıkça güveniyorsunuz

Dünyada güvenmeyi tercih edeceğin başka kimse yoktur.

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