Evliliği önemli ölçüde geliştirecek 4 madde

1- İLETİŞİM
Bambaşka alışkanlıklara sahip, farklı hayat düzeninden gelen iki insanın evlenip aynı evde yaşamaya başlaması çok da kolay değildir. Bu sebeple eşinizle her konuda aynı fikirlere sahip olmayı beklemeyin. Onunla rahatsız olduğunuz konuları doğru zamanda, kendinizi düzgün ifade ederek konuşun. Bununla ilgili birlikte çözüm üretin. Sorun üretip, şikayet etmek yerine mutlu olmak için çaba sarf edin.
2- İŞ BİRLİĞİ
Sorumlulukları tek bir tarafa yüklemeyin. Ev işleri ya da maddiyat gibi konuları bölüşün. Herkesin iyi olduğu alanda sorumluluk alması ve iki tarafın da birbirine yardım etmesi evliliğinizi güzelleştirecektir. Çünkü eşler aynı zamanda takım arkadaşıdır.
3- UZLAŞMA
Evliliğiniz süresince bir şeyden taviz vermek için kendinizi değiştirmeyin. Evlilik, bir kişiyle ilgili değil, iki hayatın ve ailenin bir araya gelmesiyle ilgilidir. Bu sebeple her konuda eşinizle ortak paydada buluşmaya çalışın.
4- TAMAMLANMA
Samimiyet mutlu bir evliliğin hayati bir parçasıdır. Bu sebeple eşinize birçok konu için şart koşmayın ya da olumsuz tavır sergilemekten kaçının. Ona isteklerinizi ya da rahatsız olduğunuz şeyleri net bir şekilde ifade edin.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yaşam
- Evlilik
- Aşk
- N-Life Aşk&İlişki
- İlişki