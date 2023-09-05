Evliliği önemli ölçüde geliştirecek 4 madde

3- UZLAŞMA



Evliliğiniz süresince bir şeyden taviz vermek için kendinizi değiştirmeyin. Evlilik, bir kişiyle ilgili değil, iki hayatın ve ailenin bir araya gelmesiyle ilgilidir. Bu sebeple her konuda eşinizle ortak paydada buluşmaya çalışın.



4- TAMAMLANMA



Samimiyet mutlu bir evliliğin hayati bir parçasıdır. Bu sebeple eşinize birçok konu için şart koşmayın ya da olumsuz tavır sergilemekten kaçının. Ona isteklerinizi ya da rahatsız olduğunuz şeyleri net bir şekilde ifade edin.