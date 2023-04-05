Evliliğin bitmesine sebep olabilecek davranışlar (Boşanma nedenleri)

Evlilikler birçok sebepten ötürü bitebilir. Büyük meseleleri aşmak her zaman kolay olmayabilir ancak küçük sorunlar giderek çözülmesi zor bir hal alırsa geri dönülmez bir yola girilebilir. İşte boşanmaya sebebiyet verebilecek davranışlar..

Evliliğin bitmesine sebep olabilecek davranışlar (Boşanma nedenleri)

1. Birbirini küçümsemek

Evliliğin temelinde sevgi ve saygı yatar. Eşinizi küçümsemeye başladığınızda ona olan saygınızı yitirmişsiniz demektir.

2. Ebeveynlik anlayışının çok farklı olması

Her bireyin bambaşka bir şekilde yetiştirildiğini düşünürsek bir çocuğun yetiştirilmesiyle ilgili farklı görüşlerin olması normaldir. Ancak çocuğunuzu yetiştirirken çok farklı kararlar alıyor ve uzlaşamıyorsanız ciddi problemlerle karşılaşabilirsiniz.

3. Uyumsuzluk

İlişkinin daha en başında uyumlu bir çift değildiniz ama duyduğunuz sevgi o kadar büyüktü ki tüm sorunları görmezden geldiniz. Görmezden geldiğiniz davranışlar zamanla sizi rahatsız edebilir.

Evliliğin bitmesine sebep olabilecek davranışlar (Boşanma nedenleri) - 1

4. Eğlenmeyi unuttunuz

Evlendikten sonra ilişkilerin sıkıcı bir hale geldiği söylenir. Eğer ilişkinizi canlı tutmak için yeterince çaba göstermezseniz ikiniz de mutsuz ve sıradan hayata sürüklenirsiniz.

5. İletişim eksikiği

Kötü iletişim. Birbirinizi dinlemeyi bıraktığınızda eşinizle iletişiminiz kopacaktır.

6. Para konusunda uzlaşamama

Günümüzde pek çok evlilik ekonomik sebeplerden ötürü bitebiliyor. Maddi sıkıntılar ikili ilişkilerin bozulmasında önemli bir rol oynar.

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