Evliliğiniz hakkında en yakın arkadaşınızın bile bilmemesi gereken 3 şey

2- EŞİNİZİN GELİR GİDER DENGESİ



Maddiyatla ilgili her konu size ve eşinize özel olmalıdır. Çünkü eşinizin geliri ya da borçlarından başka birine bahsetmeniz onu utandırabilir.



3- GİZLİ TUTMANIZ GEREKEN HER ŞEY



Partneriniz sizinle bir şey paylaşmış ve bunu gizli tutmanızı istemiş olabilir. İşte böyle bir durumda bu bilgiyi en yakın arkadaşınızla paylaşmak yerine kendinize saklayın. Eğer bunu illa da birine anlatmak istiyorsanız tarafsız bir bakış için profesyonel birine başvurabilirsiniz.