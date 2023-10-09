Evliliğiniz hakkında en yakın arkadaşınızın bile bilmemesi gereken 3 şey

Evlendikten sonra ilişkinizle ya da eşinizle ilgili her şeyi en yakın arkadaşınıza anlatmak sıkıntı yaratabilir. Çünkü bu eşinizin size olan güvenini kırarken, arkadaşınızın yorumlarıyla kafanız da karışabilir. Peki evliliğiniz hakkında neleri anlatmamalısınız?
1- AŞK HAYATINIZIN ÖZEL DETAYLARI
Evlenmeden önce, müstakbel eşinizle olan randevularınızı arkadaşınızla paylaşmış olabilirsiniz. Ancak artık evli olduğunuza göre eşiniz bazı deneyimlerinizi kendinize saklamanızı bekleyebilir.
2- EŞİNİZİN GELİR GİDER DENGESİ
Maddiyatla ilgili her konu size ve eşinize özel olmalıdır. Çünkü eşinizin geliri ya da borçlarından başka birine bahsetmeniz onu utandırabilir.
3- GİZLİ TUTMANIZ GEREKEN HER ŞEY
Partneriniz sizinle bir şey paylaşmış ve bunu gizli tutmanızı istemiş olabilir. İşte böyle bir durumda bu bilgiyi en yakın arkadaşınızla paylaşmak yerine kendinize saklayın. Eğer bunu illa da birine anlatmak istiyorsanız tarafsız bir bakış için profesyonel birine başvurabilirsiniz.
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