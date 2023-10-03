Evliliğinizi daha iyi hale getirebilecek 3 alışkanlık

Kalıcı aşk, günlük küçük bağlantı anlarından beslenir. Bu sebeple gün içerisinde eşiniz için yaptığınız en ufak bir şey onu mutlu edebilir, ilişkinizi güzelleştirebilir. Bu durumu 3 basit alışkanlıkla rutin haline getirebilirsiniz.



1- BİRBİRİNİZ İÇİN KÜÇÜK VE DÜŞÜNCELİ NAZİK ŞEYLER YAPIN



Günlük yaşamın koşuşturması içinde eşinize kendisine değer verildiğini her hissettirdiğinizde ilişkinizdeki romantizm canlı kalır.



Bu sebeple gün içinde partnerinize onu sevdiğinize dair bir mesaj atabilir ya da nasıl olduğunu sorabilirsiniz.



2- HER GÜN BİRBİRİNİZE "EVET" DEMEK İÇİN ZAMAN AYIRIN



Eşler birbirlerinin dikkatini çekebilmek için gün içinde tekliflerde bulunur. İşte böyle durumlarda etkileşiminizi arttırmak ve aranızdaki bağı güçlendirmek için partnerinizin isteklerine önem verin.



3- İLİŞKİ RİTÜELİ VE GÜNLÜK ALIŞKANLIKLAR OLUŞTURUN



Ritüeller, bir çift olarak paylaştığınız ve aranızdaki bağı güçlendirmeye hizmet eden, düzenli olarak gerçekleşen etkinlikler veya geleneklerdir.



Oluştuğunuz ritüeller sayesinde ikinizin de keyif aldığı şeyler yapabilir ve boş zamanlarınızı birlikte geçirebilirsiniz. NTV’yi sosyal medyadan takip edin