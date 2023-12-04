Evliliğinizi yeniden canlandırmanın 3 yolu

Hayatınızı sürdürmek istediğiniz kişi ile evlenip mutlu bir yuva kurmuş olsanız da zaman içinde her şey monotonlaşabilir. Peki bu durumu düzeltmek için neler yapabilirsiniz? İşte kaybettiğiniz kıvılcımı yakalamak için yapabileceğiniz 3 şey...

Evliliğinizi yeniden canlandırmanın 3 yolu

Evliliğin ilk zamanlarında her şey harika ilerlese de zaman içinde o heyecanı kaybedebilirsiniz. İşte böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda bunu çözmek için yapabileceğiniz hamleler...

1- KONFOR ALANINIZDAN ÇIKIN

inizle süregelen rutin etkinlikler, davranışlardan kurtulun. Bunun yerine ortak bir macera duygusu yaratmak için daha önce görmediğiniz bir mahallede yürüyüşe çıkabilirsiniz. Ya da birlikte bir workshop etkinliğine katılabilirsiniz.

2- KÜÇÜK ŞEYLERİ TAKDİR ETMEYE ODAKLANIN

Ev işleri konusunda birbirinize yardım ediyor olsanız da eşinize küçük jestler yapmak ikinize de daha iyi hissettirebilir. Birbirinize bir fincan kahve getirebilir ya da partnerinizin en beklemediği anda ona sarılabilirsiniz.

Evliliğinizi yeniden canlandırmanın 3 yolu - 1

3- ÇATIŞMALARLA BAŞA ÇIKIN

Zaman zaman evliliğinizde bir takım sorunlar olması oldukça normaldir. Böyle anlaşmazlıklar yaşadığınızda odak noktanızı "Partnerim son zamanlarda benim için ne yaptı?" sorusundan; "Bu ilişkiyi yeniden canlandırmak için birlikte nasıl çalışabiliriz?" buna doğru çevirmelisiniz. Bu sebeple sorunları ya da hoşlanmadığınız şeyleri paylaşıp konuşarak çözmek ilişkiniz için iyi olacaktır.

Unutmayın evliliğinizi canlandırmak için ekip olarak çalışmak harikalar yaratabilir.

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