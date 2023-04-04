Evlilik hakkında bilinen en büyük yanlışlar

Bir evlilikten en büyük beklentiniz nedir? Sonsuz mutluluk? Düzenli bir yaşam? Mükemmel eş? Hayatınızı birleştirdiğiniz kişiyle çıktığınız bu uzun yolla ilgili beklentileriniz sizi kimi zaman hayal kırıklığına uğratabilir...

1. Evlilik her şeyi düzeltir



Evlendiğinizde ve hayatınızın aşkıyla bir yuva kurduğunuzda tüm sorunlarınızın çözüleceğini düşünürsünüz ancak gerçekte işler pek de öyle yürümüyor. Partnerinizin bir hareketinden hoşlanmayabilir ve evliliğin onu değiştireceğine inanabilirsiniz ancak evlilik olduğunuz kişiyi değiştirmez, karakteriniz yine aynı kalır.

2. Evli insanlar daha az yalnızdır



Evliliğin sizi yalnızlıktan kurtarabileceğini düşünüyor olabilirsiniz ama mutsuz bir evlilikte en az bekar biri kadar yalnız olabilirsiniz. Eşiniz sizi anlamadığında veya görmezden geldiğinde bile kolaylıkla yalnızlaşabilirsiniz.



3. Evlilik sizi mutlu eder



Eğer bekarken mutlu biri değilseniz, evliyken mutlu olma ihtimaliniz de oldukça düşüktür. Evlilik sizi mutlu etmez, sizi ancak kendiniz mutlu edebilirsiniz.