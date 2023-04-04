Evlilik hakkında bilinen en büyük yanlışlar

Bir evlilikten en büyük beklentiniz nedir? Sonsuz mutluluk? Düzenli bir yaşam? Mükemmel eş? Hayatınızı birleştirdiğiniz kişiyle çıktığınız bu uzun yolla ilgili beklentileriniz sizi kimi zaman hayal kırıklığına uğratabilir...
1. Evlilik her şeyi düzeltir
Evlendiğinizde ve hayatınızın aşkıyla bir yuva kurduğunuzda tüm sorunlarınızın çözüleceğini düşünürsünüz ancak gerçekte işler pek de öyle yürümüyor. Partnerinizin bir hareketinden hoşlanmayabilir ve evliliğin onu değiştireceğine inanabilirsiniz ancak evlilik olduğunuz kişiyi değiştirmez, karakteriniz yine aynı kalır.
2. Evli insanlar daha az yalnızdır
Evliliğin sizi yalnızlıktan kurtarabileceğini düşünüyor olabilirsiniz ama mutsuz bir evlilikte en az bekar biri kadar yalnız olabilirsiniz. Eşiniz sizi anlamadığında veya görmezden geldiğinde bile kolaylıkla yalnızlaşabilirsiniz.
3. Evlilik sizi mutlu eder
Eğer bekarken mutlu biri değilseniz, evliyken mutlu olma ihtimaliniz de oldukça düşüktür. Evlilik sizi mutlu etmez, sizi ancak kendiniz mutlu edebilirsiniz.
4. Evlilik son duraktır
Evlendiğinizde uzun zamandır hedeflediğiniz o noktaya ulaştığınızı düşünürsünüz ancak evlendikten sonra birlikteliğinizin yürümesi için çaba göstermeniz gerekiyor. "O zaten artık benimle, Neden daha fazlası için çabalayayım ki?" derseniz sizi bir mutsuz evlilik bekleyebilir.
5. Yeterince eğlendim, şimdi durma zamanı
Evlenmiş olabilirsiniz ama hayat devam ediyor. Hala deneyimlemeniz gereken çok fazla şey var. Evlendiniz ve hayatınızı biriyle birleştirdiniz diye eğlenmekten vazgeçmeyin!
6. Evlilik çok çaba gerektirir
Milyonlarca kez duymuş olabilirsiniz. Evleceğiniz kişiyi bulmak kadar bir evliliği sürdürmek de çok emek ister. Ancak evlilik aslında "ilgi" ister. İlişki terapistleri, eve geldiğinizde eşinizde karşılıklı oturup en az 5 dakika boyunca günün özetini konuşmanızı tavsiye ediyor. Eşinizle oturun, sohbet edin, paylaşın. Bu bir çeşit "Benim için önemlisin, sana değer veriyorum" davranışıdır.