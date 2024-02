Evlilik teklifi etmek için çok mu erken? İşte dikkat etmeniz gereken işaretler

İlişkinizde her şey yolunda gidiyor ve evlilik ufukta görünüyor. Evlilik teklifi için planlar yapmaya başladıysanız bu işaretlere dikkat edin...



İşte evlilik teklifi etmek için çok erken olduğunu gösteren 10 işaret...



1. Kimyanızın tutması bir hayatı paylaşmaya hazır olduğunuzu göstermez. "Balayı dönemi" de denilen bu dönemde her şey yolunda gidiyor gibidir ancak sorunlarla nasıl başa çıktığınız daha önemlidir.



2. Partnerinizi yeterince iyi tanımıyorsunuz. Biraz gizem her ilişkinin tuzu biberidir ancak sevgilinizi her yönüylü tanımıyorsanız evlilik teklifi için çok erken.



3. İlişkiniz yeterince güvenli hissettirmiyor. Her sorunda ayrılacak gibi hissediyor veya evlenince anlaşıp anlaşmayacağınız konusunda şüphe duyuyorsanız adım atmayın.



4. Henüz partnerinizin ailesi ve arkadaşlarıyla tanışmadıysanız evlenme teklifi etmek için çok erken. Böyle bir adım atmadan önce partnerinizin yakın çevresi hakkında bilgi sahibi olmalısınız.



5. Ortak geleceğinize dair detaylı bir şekilde konuşmadınız. Hayalleriniz, istekleriniz ve beklentileriniz hakkında mutlaka önceden konuşmuş olmalısınız.



6. Baskı altında karar vermek zordur. Arkadaşlarınız ne zaman teklif edeceğinizi sorup duruyor veya partneriniz teklif beklediğine dair ipucu veriyor olabilir. Sırf başkaları istiyor diye evlilik yoluna girmemelisiniz. 7. Hala çözemediğiniz problemleriniz varsa işe bunları çözmekle başlayın. Konuşulmamış konular varsa dile getirin ve ortak bir yol bulmaya çalışın.



8. Hiç kavga etmediniz veya içinden çıkamadığınız bir tartışmaya girmediniz. Böyle bir durumda ne ile karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. En iyisi biraz daha beklemek.



9. Partnerinize karşı yeterince güçlü duygular beslemiyorsunuz. Derin bir bağ hissetmediğiniz biriyle evlilik düşünmek için erken olabilir.



10. İçinizden bir ses çok erken olduğunu söylüyorsa en iyisi içgüdülerinize güvenmektir. Her şey yolunda olsa bile hazır hissetmiyorsanız evlilik teklifi etmek için acele etmeyin.