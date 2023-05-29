Evlilikte yalnız hissetmenin sebepleri

Yalnız hissetmek için "yalnız olmak" zorunda değilsiniz. Bağlı olduğunuz bir ilişki varken bile kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Eşinizle zaman geçirirken yalnızlık duyabilir ve bu ilişkide bir başınıza olduğunuzu düşünebilirsiniz. İşte bu yalnızlık hissinin altında yatan olası sebepler...
- Gerçekçi olmayan beklentiler
- Ekonomik problemler
- Eve iş getirmek
- Çok sık yapılan iş seyahatları
- İş ve ev hayatı arasındaki dengeyi kuramama
- Yetersiz iletişim
- Stresli durumlar
- Çözümlenmeyen travmatik durumlar
- Sosyal medyada geçirilen zaman
- Savunmasız görünmeme çabası
- Birlikte zaman geçirmemek için bahane üretmek
- Düzensiz cinsel ilişki
YALNIZLIK HİSSİNİ YENME YOLLARI
Peki evliliğinizdeki bu yalnızlık hissinden nasıl kurtulabilirsiniz. İşte başa çıkma yolları...
- İletişim kurun
Eşinizle duygularınızı paylaşın ve onun nasıl hissettiğini öğrenmeye çalışın.
- Daha çok zaman geçirin
Eşinizle ortak noktalarınızı artırmaya ve kaliteli zaman geçirmeye gayret gösterin.
- Sosyal medya kullanımını azaltın
Sosyal medyada gördüğünüz çiftler ister istemez kendi ilişkinizi sorgulamanıza ve eksiklerini görmeniz neden olur.
- Suçlamayı bırakın
Eşinize saldırmak ve suçlamak yerine onunla uzlaşmaya ve onu anlamaya çalışın.