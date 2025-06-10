Flört döneminde dikkat etmeniz gereken 5 davranış

Yeni biriyle tanışmak ve onunla bir ilişkiye başlamak herkes için heyecan verici olabilir. Ancak bu dönemde bazı davranışları görmezden gelmek ileride daha büyük sorunlara sebep olabilir.

1-SÜREKLİ GEÇ KALMAK



Flört ettiğiniz kişi sürekli buluşmalara geç kalıyor ve çeşitli bahaneler buluyorsa oradan uzaklaşmalısınız. Çünkü bu davranış aslında sizle bir ilişkiye başlamayı istemediğini gösterebilir.



2- ETRAFINDAKİLERE KABA DAVRANMAK



Eğer flört ettiğiniz kişi ya da partneriniz hizmet sektörü çalışanlara kötü davranıyorsa size de aynı şekilde davranması muhtemeldir.

