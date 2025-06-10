Flört döneminde dikkat etmeniz gereken 5 davranış

Yeni bir ilişkiye başlarken karşı tarafın davranışlarını gözlemlemek oldukça önemlidir. İşte bir ilişkiyi acilen bitirmeniz gerektiğini gösteren işaretler...

Flört döneminde dikkat etmeniz gereken 5 davranış

Yeni biriyle tanışmak ve onunla bir ilişkiye başlamak herkes için heyecan verici olabilir. Ancak bu dönemde bazı davranışları görmezden gelmek ileride daha büyük sorunlara sebep olabilir.

1-SÜREKLİ GEÇ KALMAK

Flört ettiğiniz kişi sürekli buluşmalara geç kalıyor ve çeşitli bahaneler buluyorsa oradan uzaklaşmalısınız. Çünkü bu davranış aslında sizle bir ilişkiye başlamayı istemediğini gösterebilir.

2- ETRAFINDAKİLERE KABA DAVRANMAK

Eğer flört ettiğiniz kişi ya da partneriniz hizmet sektörü çalışanlara kötü davranıyorsa size de aynı şekilde davranması muhtemeldir.

Flört döneminde dikkat etmeniz gereken 5 davranış - 1

3- SORUMLULUK KABUL ETMEMEK

Bir ilişkiye başlarken duygusal sağlam bir temel inşa etmek oldukça önemlidir. Bu da tarafların çabasıyla olur. Eğer partneriniz davranışlarının sorumluluklarını almıyorsa bir kez daha düşünebilirsiniz.

4- ÖFKELİ DAVRANMAK

Herkes ve her şey hakkında öfkeli olmak ilerleyen süreçte sosyallik konusunda sıkıntı yaratabilir.

5- KENDİNE ÖZEN GÖSTERMEMEK

Eğer karşınızdaki kişi sizle buluşmaya gelirken kıyafetlerine özen göstermiyor ve temiz olmasına dikkat etmiyorsa belki de hijyen konusunda ters düşebilirsiniz.

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