Flört döneminde dikkat etmeniz gereken 5 davranış
Yeni bir ilişkiye başlarken karşı tarafın davranışlarını gözlemlemek oldukça önemlidir. İşte bir ilişkiyi acilen bitirmeniz gerektiğini gösteren işaretler...
Yeni biriyle tanışmak ve onunla bir ilişkiye başlamak herkes için heyecan verici olabilir. Ancak bu dönemde bazı davranışları görmezden gelmek ileride daha büyük sorunlara sebep olabilir.
1-SÜREKLİ GEÇ KALMAK
Flört ettiğiniz kişi sürekli buluşmalara geç kalıyor ve çeşitli bahaneler buluyorsa oradan uzaklaşmalısınız. Çünkü bu davranış aslında sizle bir ilişkiye başlamayı istemediğini gösterebilir.
2- ETRAFINDAKİLERE KABA DAVRANMAK
Eğer flört ettiğiniz kişi ya da partneriniz hizmet sektörü çalışanlara kötü davranıyorsa size de aynı şekilde davranması muhtemeldir.
3- SORUMLULUK KABUL ETMEMEK
Bir ilişkiye başlarken duygusal sağlam bir temel inşa etmek oldukça önemlidir. Bu da tarafların çabasıyla olur. Eğer partneriniz davranışlarının sorumluluklarını almıyorsa bir kez daha düşünebilirsiniz.
4- ÖFKELİ DAVRANMAK
Herkes ve her şey hakkında öfkeli olmak ilerleyen süreçte sosyallik konusunda sıkıntı yaratabilir.
5- KENDİNE ÖZEN GÖSTERMEMEK
Eğer karşınızdaki kişi sizle buluşmaya gelirken kıyafetlerine özen göstermiyor ve temiz olmasına dikkat etmiyorsa belki de hijyen konusunda ters düşebilirsiniz.
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