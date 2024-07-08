Flört dönemindeki büyük çelişki: Aramak mı yoksa mesajlaşmak mı?

40 yıldan uzun bir süredir çift terapisi uzmanı olan Jed Diamond, geçmişten günümüze ilişkilerin dinamiğinin değiştiğine ve "aramanın" gerçek bir iletişim kurmada daha yararlı olduğuna vurguda bulunuyor. İşte nedenleri...
- Karşı tarafın sesini duymak
Ekrandaki kelimeler bizi konuşulan kelimeler kadar derinden etkilemez. Karşınızdakinin sesini duymak, olaylara verdiği tepkiyi anında duymak oldukça önemli.
- "Aramak" anlıktır
Mesajlaşmak hızlı ve verimli olabilir ama meşgul olduğumuzda veya canımız istemediğinde mesaj atmama ve mesajlara cevap vermeme hakkımız var. Ancak aramak, anlıktır. Partnerinizin varlığını bir anda yanınızca hissedebilirsiniz.
- "Aramak" süreklilik gerektirir
Çok yoğun olduğumuzda telefonlarımıza her zaman cevap veremiyoruz. Aramak, iletişim kuracaksak denemeye devam etmemizi gerektirir. İster flörtün erken aşamalarında ister aşkın sonraki aşamalarında olalım, eğer ilişkiyi derinleştirecek ve büyümesine yardımcı olacaksak azim ve kararlılığa ihtiyacımız var.
- Konuşmak tuhaf olabilir ama gerçektir
Konuştuğumuzda gerçek zamanlı olarak karşımızdaki insanla etkileşimde oluruz. "Hissettiklerimizi söylemek" konusunda tökezledikçe kusurlarımızın farkına varırız. Göndermeden önce arkadaşlarımıza danışamayız veya metni düzenleyemeyiz. Daha şeffaf ve gerçeğiz.
- Bir ses tüm yaralarınızı iyileştirebilir
Flört aşamasında olduğumuz kişi, umduğumuz gibi biri olmayınca kolayca pes etme eğiliminde oluruz. Konuşmaktan çok mesajlaştığımızda ise acıyı anlayıp iyileştirmek ve yeniden bağlantı kurmak çok daha zor oluyor. Bir insanın sesinin verdiği güvence ve huzuru, mesajdaki emojiler veremez.
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