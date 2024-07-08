Flört dönemindeki büyük çelişki: Aramak mı yoksa mesajlaşmak mı?

40 yıldan uzun bir süredir çift terapisi uzmanı olan Jed Diamond, geçmişten günümüze ilişkilerin dinamiğinin değiştiğine ve "aramanın" gerçek bir iletişim kurmada daha yararlı olduğuna vurguda bulunuyor. İşte nedenleri...



- Karşı tarafın sesini duymak



Ekrandaki kelimeler bizi konuşulan kelimeler kadar derinden etkilemez. Karşınızdakinin sesini duymak, olaylara verdiği tepkiyi anında duymak oldukça önemli.

- "Aramak" anlıktır



Mesajlaşmak hızlı ve verimli olabilir ama meşgul olduğumuzda veya canımız istemediğinde mesaj atmama ve mesajlara cevap vermeme hakkımız var. Ancak aramak, anlıktır. Partnerinizin varlığını bir anda yanınızca hissedebilirsiniz.

- "Aramak" süreklilik gerektirir



Çok yoğun olduğumuzda telefonlarımıza her zaman cevap veremiyoruz. Aramak, iletişim kuracaksak denemeye devam etmemizi gerektirir. İster flörtün erken aşamalarında ister aşkın sonraki aşamalarında olalım, eğer ilişkiyi derinleştirecek ve büyümesine yardımcı olacaksak azim ve kararlılığa ihtiyacımız var.