Flörtünüz/Sevgiliniz ciddi bir ilişki istemediğinde neler yapabilirsiniz?

"Seni anlıyorum" deyin
Eğer sevgiliniz henüz kendisini bu ilişkiye adamaya hazır değilse "Seni anlıyorum" diyebilirsiniz. Onunla tartışmak ve fikrini değiştirmek yerine onu anladığınızı söyleyin. Bu sayede sevgiliniz rahatlayacak ve size karşı daha dürüst olacaktır.
Sizinle aynı şekilde hissetmediği için onu suçlamayın
Herkesin farklı bir hikayesi var. Sevgilinizin ciddi bir ilişki istememesinin ardında bilmediğiniz birçok neden yatabilir. Ona zaman verin.
Üzerine çok düşünmeyin
Sevgiliniz veya flörtünüz sizinle ciddi bir ilişki istemediğini söylediğinde sorunun sizde olduğunu ve sizi istemediğini düşünebilirsiniz. Bu konuyu kişisel olarak algılamayın. Sevgilinizin ciddi bir ilişkiye hazır olmayışı, sizi reddettiği anlamına gelmiyor. Gerçekten hazır olmayabilir.
Kendi talepleriniz konusunda açık olun
O ciddi bir ilişki istemediğini söylemiş olabilir. Peki sizin bir ilişkiden beklentiniz nedir? Eğer sevgilinizin istediği türden bir ilişki sizi mutsuz edecekse ilişkinizin kaderi konusunda karar vermeniz gerekebilir.
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