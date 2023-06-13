Flörtünüz/Sevgiliniz ciddi bir ilişki istemediğinde neler yapabilirsiniz?

Hiç kimse özgürlüğünden vazgeçmek istemez. İlişkiniz ciddi bir yola girdiğinde artık sevgilinizle birlikte karar alır, fedakarlık yapmaya başlarsınız. Peki sevgiliniz, ilişkinizi ileri bir seviyeye taşımak istemiyorsa? "Peki şimdi biz neyiz?" sorusuna cevap arıyorsanız işte birkaç ipucu...

Flörtünüz/Sevgiliniz ciddi bir ilişki istemediğinde neler yapabilirsiniz?

"Seni anlıyorum" deyin

Eğer sevgiliniz henüz kendisini bu ilişkiye adamaya hazır değilse "Seni anlıyorum" diyebilirsiniz. Onunla tartışmak ve fikrini değiştirmek yerine onu anladığınızı söyleyin. Bu sayede sevgiliniz rahatlayacak ve size karşı daha dürüst olacaktır.

Sizinle aynı şekilde hissetmediği için onu suçlamayın

Herkesin farklı bir hikayesi var. Sevgilinizin ciddi bir istememesinin ardında bilmediğiniz birçok neden yatabilir. Ona zaman verin.

Flörtünüz/Sevgiliniz ciddi bir ilişki istemediğinde neler yapabilirsiniz? - 1

Üzerine çok düşünmeyin

Sevgiliniz veya flörtünüz sizinle ciddi bir ilişki istemediğini söylediğinde sorunun sizde olduğunu ve sizi istemediğini düşünebilirsiniz. Bu konuyu kişisel olarak algılamayın. Sevgilinizin ciddi bir ilişkiye hazır olmayışı, sizi reddettiği anlamına gelmiyor. Gerçekten hazır olmayabilir.

Kendi talepleriniz konusunda açık olun

O ciddi bir ilişki istemediğini söylemiş olabilir. Peki sizin bir ilişkiden beklentiniz nedir? Eğer sevgilinizin istediği türden bir ilişki sizi mutsuz edecekse ilişkinizin kaderi konusunda karar vermeniz gerekebilir.

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