Flörtünüz/Sevgiliniz ciddi bir ilişki istemediğinde neler yapabilirsiniz?

"Seni anlıyorum" deyin

Eğer sevgiliniz henüz kendisini bu ilişkiye adamaya hazır değilse "Seni anlıyorum" diyebilirsiniz. Onunla tartışmak ve fikrini değiştirmek yerine onu anladığınızı söyleyin. Bu sayede sevgiliniz rahatlayacak ve size karşı daha dürüst olacaktır.

Sizinle aynı şekilde hissetmediği için onu suçlamayın

Herkesin farklı bir hikayesi var. Sevgilinizin ciddi bir ilişki istememesinin ardında bilmediğiniz birçok neden yatabilir. Ona zaman verin.