İlişkide ara vermek iyi bir fikir mi? Ne tür durumlarda ilişkiye ara vermeli?

Birçok çift ilişkisinde sorunlarla baş edemediğinde ara verme kararı alır. Kimilerine göre bu "ara verme" kararı ayrılmaktan farksızken kimileri kısa bir ayrılığın ilişkiye iyi geleceği kanaatinde. Peki ara vermek her zaman doğru karar mıdır? Ara vermek ilişkiye zarar verir mi?

Eğer karar veremiyorsanız...



Ayrılma konusunda kararsız kaldığınız durumlarda ara vermek iyi bir tercih olabilir. Bu süreçte olumsuzlukları nasıl düzeltebileceğinize ve yola nasıl devam edeceğinize karar verebilirsiniz.

Toksik bir döngüye girdiyseniz

Aranızdaki güven problemine çözüm bulamıyor ve sürekli başa sarıyorsanız ara vermek ilişkinize iyi gelebilir. İlişkinizin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve gelişmesi için bu döngüyü kırmanız gerekiyor.

