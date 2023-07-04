İlişkide ara vermek iyi bir fikir mi? Ne tür durumlarda ilişkiye ara vermeli?

Birçok çift ilişkisinde sorunlarla baş edemediğinde ara verme kararı alır. Kimilerine göre bu "ara verme" kararı ayrılmaktan farksızken kimileri kısa bir ayrılığın ilişkiye iyi geleceği kanaatinde. Peki ara vermek her zaman doğru karar mıdır? Ara vermek ilişkiye zarar verir mi?
Eğer karar veremiyorsanız...
Ayrılma konusunda kararsız kaldığınız durumlarda ara vermek iyi bir tercih olabilir. Bu süreçte olumsuzlukları nasıl düzeltebileceğinize ve yola nasıl devam edeceğinize karar verebilirsiniz.
Toksik bir döngüye girdiyseniz
Aranızdaki güven problemine çözüm bulamıyor ve sürekli başa sarıyorsanız ara vermek ilişkinize iyi gelebilir. İlişkinizin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve gelişmesi için bu döngüyü kırmanız gerekiyor.
Nasıl tepki vereceğinize karar veremediyseniz
İlişkinizi derinden sarsan bir durumla karşılaştığınızda nasıl davranacağınızı kestiremeyebilirsiniz. Böyle durumlarda uzaklaşmak ve olaylara geniş bir pencereden bakmak iyi gelebilir.
Doğru kişi olup olmadığından emin değilseniz
Partnerinizi gerçekten sevdiğiniz için mi birliktesiniz yoksa yalnız kalmaktan mı korkuyorsunuz? Ara vermek kafanızdaki soru işaretlerini gidermenize yardımcı olabilir.
Ara vermeden önce bunları dikkat edin:
- Ne kadar süre ara vermek istediğinize kadar verin
- Ara vermenizin altından yatan nedeni belirleyin
- Kendinizle baş başa kalın
- Ara verdiğiniz zamanı verimli kullanın
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