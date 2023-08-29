İlişkide duygusal mesafeyi aşma yolları

Eleştirmeyin

Partnerinizle sağlıklı ve mutlu bir birliktelik kurabilmenin yolu uzlaşmadan geçiyor. Eleştirmek ve şikayet etmek, karşı tarafın kendisini savunmak istemesine yol açacaktır. Bunun yerine uzlaşmacı olun ve dileklerinizi açıkça dile getirin.

Yeni bir şeyler duymak için istekli olun

Tartışmalarınızı bir kenara itin. Hep aynı argümanları duyduğunuz için ümitsizliğe kapılmış olabilirsiniz. Önyargılı olmayın. Partnerinize karşı daha kucaklayıcı olun. Ondan alışık olmadığınız şeyler duyabilirsiniz. Sizi şaşırtmasına izin verin.