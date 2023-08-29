İlişkide duygusal mesafeyi aşma yolları

Sağlıklı bir ilişkide duyguları ifade edebilmek önemlidir. Nasıl hissettiğinizi paylaşmadığınızda partnerinizle sorun yaşamaya başlarsınız. İşte partnerinizle duygusal anlamda uzaklaştığınızda yapabilecekleriniz...
Gerçekten bunu istiyor musunuz?
Kendinize dürüst olmakla başlayın. Partnerinizden uzaklaştığınızda eskisi gibi olmak istediğiniz konusunda ne kadar eminsiniz? İlişkinizi yeniden canlandırmanın birçok yolu var ancak hiçbiri, eğer siz gerçekten bu ilişkiyi yürütmek istemiyorsanız, işe yaramayacaktır.
Eleştirmeyin
Partnerinizle sağlıklı ve mutlu bir birliktelik kurabilmenin yolu uzlaşmadan geçiyor. Eleştirmek ve şikayet etmek, karşı tarafın kendisini savunmak istemesine yol açacaktır. Bunun yerine uzlaşmacı olun ve dileklerinizi açıkça dile getirin.
Yeni bir şeyler duymak için istekli olun
Tartışmalarınızı bir kenara itin. Hep aynı argümanları duyduğunuz için ümitsizliğe kapılmış olabilirsiniz. Önyargılı olmayın. Partnerinize karşı daha kucaklayıcı olun. Ondan alışık olmadığınız şeyler duyabilirsiniz. Sizi şaşırtmasına izin verin.
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