İlişkide geçmişi unutamama sorunu: Flashbacking

İlişkide "flashbacking", geçmişte yaşanan travmatik, üzücü veya yoğun duygusal anların, şimdiki zamanda tekrar yaşanıyormuş gibi hissedilmesi durumudur.



Genellikle geçmişteki bir ilişkinin izleri, mevcut ilişkiye taşındığında ortaya çıkar.



Önceki ilişkisinde sürekli eleştirilen biri, yeni partnerinin en küçük bir yorumunu bile "Yine eleştiriliyorum" hissiyle abartılı bir tepkiyle karşılayabilir. Daha önceki ilişkisinde aldılan biri, yeni ilişkisinde partnerinin geç cevap vermesini bile bir "aldatılma" işareti gibi görebilir.

