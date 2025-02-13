İlişkide geçmişi unutamama sorunu: Flashbacking
Geçmişin izlerini silmekte zorlanıyor ve anda kalamıyorsanız, siz de "flashbacking"den muzdarip olabilirsiniz. İşte daha sağlıklı ve mutlu bir ilişki için yapmanız gerekenler...
İlişkide "flashbacking", geçmişte yaşanan travmatik, üzücü veya yoğun duygusal anların, şimdiki zamanda tekrar yaşanıyormuş gibi hissedilmesi durumudur.
Genellikle geçmişteki bir ilişkinin izleri, mevcut ilişkiye taşındığında ortaya çıkar.
Önceki ilişkisinde sürekli eleştirilen biri, yeni partnerinin en küçük bir yorumunu bile "Yine eleştiriliyorum" hissiyle abartılı bir tepkiyle karşılayabilir. Daha önceki ilişkisinde aldılan biri, yeni ilişkisinde partnerinin geç cevap vermesini bile bir "aldatılma" işareti gibi görebilir.
NEDEN GEÇMİŞTE TAKILI KALDINIZ?
Aldatılma, terk edilme, duygusal/psikolojik şiddet gibi deneyimler, geçmişi sürekli hatırlamanıza neden olabilir.
Kaygılı bağlanma tarzına sahip kişiler geçmişten gelen korkularını yeni ilişkilerine taşıyabilir.
Geçmiş deneyimler kişiye kendini yetersiz hissettirmiş olabilir. Bu duyguyu aşamayan kişi, yeni ilişkilerinde de benzer hisleri yaşayabilir.
NASIL BAŞ EDİLİR?
Eğer geçmişteki deneyimlerinizin, mevcut veya gelecek ilişkilerinizi etkilemesini istemiyorsanız şunları deneyebilirsiniz:
- Tepkilerin gerçekten mevcut olaylara mı, yoksa geçmiş deneyimlere mi dayandığını sorgulayabilirsiniz.
- Korkularınızı ve geçmiş deneyimlerinizi partnerinizle paylaşabilirsiniz.
- Özellikle travmatik ilişkiler sonrası profesyonel destek almayı düşünebilirsiniz.
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