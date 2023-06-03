İlişkinin bitmesine sebep olan 3 toksik davranış

İlişkiler zamanla saygıdan yoksun, mutsuz ve toksik bir hal alabilir. Toksik ilişkilerde ise güven eksikliği ve kontrolcü davranışlar artarak ilişkinin dinamiğini bozar. İşte ilişki uzmanlarına göre kaçınmanız gereken 3 toksik davranış...



1. "Eğer ben gerçekten sevseydi, neye ihtiyaç duyduğumu anlardı"

İnsanların akıl okuma yeteneği yoktur. Hiç kimse sizin gerçekten ne istediğinizi bilmeyebilir. Duygularınızı açıkça dile getirmeli ve şeffaf olmalısınız.

2. "Eşimi koşulsuz bir şekilde sevmeliyim"

Siz ilişkinizi derinleştirmek ve geleceğe taşımak için çaba gösterirken eşinizin her şeyi sizden beklemesi ne kadar adil olurdu? Sağlıklı ilişkilerde iki kişi de eşit derece fedakarlık yapmalıdır.



3. "Bu kadar çaba gerektirmemeli"

Eğer ilişki her koşulda yürüyecekse çok çaba gerektirmemeli gibi bir inanış var. Ancak ilişkinize ne kadar emek harcarsanız o kadar mutlu ve uzun süreli bir birlikteliğe sahip olursunuz.