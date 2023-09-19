İlişkinizde yaratıcılığı daha iyi hale getirmek için uygulayabileceğiniz 3 yöntem

İlişkilerde zaman içinde oluşan rutin davranışlar ya da umursamaz tavırlar iki taraf için de yıpratıcı olabilir. İşte böyle durumlarda akışa bırakmak yerine yaratıcılığınızı kullanarak ilişkinizi yeniden canlandırabilirsiniz.
1- YENİDEN CANLI HİSSETMENİN NASIL BİR ŞEY OLDUĞUNU HAYAL EDİN
Harika bir ilişki, her iki tarafın da birlikteyken daha canlı hissettiği ilişkidir. Örneğin sevdiğiniz kişinin sesini duymanın, yüzünü görmenin sizi mutlu etmesi, her koşulda birbirinize destek olmanız, onunla olduğun için şanlı hissetmek gibi...
İşte siz de bu duyguları yaşamak istiyor ve ilişkinize yansıtmak istiyorsanız yaratıcılığınızı devreye sokmalısınız.
2- GERİ BİLDİRİM İSTEYİN
Sevdiğiniz kişiyle ilişkiniz hakkında konuşun. Birbirinizden uzaklaştığınız anları değerlendirin ve not alın. Böylece yaşadığınız durumun sıklığını tahlil edebilecek ve nedenleri konusunda konuşabileceksiniz.
3- OLUMLU DEĞİŞİKLİKLER YAPIN
Aranıza mesafe koyan kalıpları değiştirmek için harekete geçin. Yaratıcılığınızı kullanın ve ilişkinizde mutluluğunun önündeki engeli kaldırın. Böylece daha önce önemsemediğiniz davranışınızı da düzeltmek için fırsatınız olacak.
Unutmayın dikkat etmeyi ve yaratıcı olmayı bıraktığınız zaman ilişkiler bozulur. Bu sebeple istediğiniz gibi bir ilişki tasarlamak için kalıplarınızı değiştirmeyi seçebilirsiniz.
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