İlişkinizde yaratıcılığı daha iyi hale getirmek için uygulayabileceğiniz 3 yöntem

İlişkilerde zaman içinde oluşan rutin davranışlar ya da umursamaz tavırlar iki taraf için de yıpratıcı olabilir. İşte böyle durumlarda akışa bırakmak yerine yaratıcılığınızı kullanarak ilişkinizi yeniden canlandırabilirsiniz.

1- YENİDEN CANLI HİSSETMENİN NASIL BİR ŞEY OLDUĞUNU HAYAL EDİN



Harika bir ilişki, her iki tarafın da birlikteyken daha canlı hissettiği ilişkidir. Örneğin sevdiğiniz kişinin sesini duymanın, yüzünü görmenin sizi mutlu etmesi, her koşulda birbirinize destek olmanız, onunla olduğun için şanlı hissetmek gibi...



İşte siz de bu duyguları yaşamak istiyor ve ilişkinize yansıtmak istiyorsanız yaratıcılığınızı devreye sokmalısınız.

