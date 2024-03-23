İlişkinizdeki aşkı canlı tutmak için yapmanız gereken 3 şey

Günlük hayatınızda partnerinize değer vermeyi, onu neden sevdiğinizi unutuyor olabilirsiniz. Ancak ilişkiniz zorlaştıkça, eksik olan şeyi düşünmeye başlarsınız. İşte böyle zamanlarda aranızdaki yakınlık kaybolur. İşte ilişkinizdeki aşkı canlı tutmak için yapabilecekleriniz...



1- Partnerinizi ve ilişkinizi hayatınızdaki en önemli öncelikler haline getirin.



Bu partnerinizin sizi takdir etmesini sağlayacak ve bu tutum ilişkinize de olumlu olarak yansıyacaktır.



2- Davranışlarınızı sorumluluğunu üstlenin



İlişkinizi bu duruma gelmesindeki davranışlarınızın tüm kişisel sorumluluğunu üstlenin. En son kimin bir şey yaptığı ya da yapmadığını önemsemeyin.



3- İlişkiniz için elinizden geleni yapın



Partnerinizden üzerine düşeni yapmasını beklemeyin. Şikayet etmek yerine harekete geçin ve ilişkiniz için elinizden geleni yapın.