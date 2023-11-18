İlişkinizdeki herhangi bir sorunu çözmek için yapmanız gereken 3 şey

Bir ilişkiyi yürütmek her zaman göründüğü kadar kolay olmayabilir. Genellikle iyi anlaştığınız partnerinizle zaman zaman fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. İşte ilişkide yaşadığınız problemi çözmek için yapabileceğiniz 3 şey...
1- SORUNLARINIZI KONUŞUN
Bir ilişkide sorunlar doğrudan ele alınmadığında kırgınlıklar artabilir. Bu da zaman içerisinde ilişkinizin bitmesine sebep olabilir. Bunun yerine sorunlarınızı saygı çerçevesinde partnerinizle paylaşmak ve çözüm yolları aramak ilişkinizi olumlu yönde etkileyecektir.
2- KARŞI TARAFA GÜVENDE HİSSETTİRİN
Eşinize onu sevdiğinizi ifade etmeden, doğrudan ilişkideki sorunlara değinmek, onun endişeli hissetmesine ya da istenmediğini düşünmesine neden olabilir. Bunun yerine ilişkinizdeki bir sorunu ele almadan önce, partnerinize onu ne kadar çok sevdiğinizi söyleyerek söze başlamak, onun güvende hissetmesine yardımcı olacaktır.
3- BİRBİRİNİZİ DİNLEYİP ANLAMAYA ÖZEN GÖSTERİN
Tartışmanın hararetiyle haklı olmak istemek oldukça doğaldır. Ancak böyle durumlarda partnerinizin düşüncelerinin de önemli olduğunu unutmayın. Tansiyonun yüksek olduğu anlarda bile onu dinlemeye özen gösterin. Sevgilinizi ya da eşinizi anlamak için çabalayın.
Endişelerinizi açıkça dile getirerek, sevdiğiniz kişinin fikirlerine saygı duyup önemseyerek daha uzun süreli, daha mutlu bir ilişki geliştirebilirsiniz.
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