İlişkinizdeki herhangi bir sorunu çözmek için yapmanız gereken 3 şey

2- KARŞI TARAFA GÜVENDE HİSSETTİRİN



Eşinize onu sevdiğinizi ifade etmeden, doğrudan ilişkideki sorunlara değinmek, onun endişeli hissetmesine ya da istenmediğini düşünmesine neden olabilir. Bunun yerine ilişkinizdeki bir sorunu ele almadan önce, partnerinize onu ne kadar çok sevdiğinizi söyleyerek söze başlamak, onun güvende hissetmesine yardımcı olacaktır.



3- BİRBİRİNİZİ DİNLEYİP ANLAMAYA ÖZEN GÖSTERİN



Tartışmanın hararetiyle haklı olmak istemek oldukça doğaldır. Ancak böyle durumlarda partnerinizin düşüncelerinin de önemli olduğunu unutmayın. Tansiyonun yüksek olduğu anlarda bile onu dinlemeye özen gösterin. Sevgilinizi ya da eşinizi anlamak için çabalayın.



Endişelerinizi açıkça dile getirerek, sevdiğiniz kişinin fikirlerine saygı duyup önemseyerek daha uzun süreli, daha mutlu bir ilişki geliştirebilirsiniz.

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