İlişkinizdeki sorunu düzeltmek için uygulayabileceğiniz 3 adım

Bazen günlük gerilimler kaygı, öfke ve endişeye yol açabilir. Bu durum hayatınızı, hatta ilişkinizi de etkileyebilir. Duyduğunuz korku ve endişe de sizin daha kavgacı olmanıza ya da içinize kapanmanıza neden olabilir. İşte bu tip tepkilerin ilişkinizi kötü etkilememesi için yapabileceğiniz 3 hamle...

İlişkinizdeki sorunu düzeltmek için uygulayabileceğiniz 3 adım

Hayatınızdaki kötü giden şeylerle baş etmek zaman zaman kaygı seviyenizi artırabilir. Bu da sizin korkularınızı gizlemek için tepki göstermenize sebep olabilir.

Korku kaynaklı bir tepki;

1. Alaycılık
2. Savunmacılık
3. Dırdır/Küçük şeyler için öfke
4. İçe kapanma
4. Alkol, uyuşturucu veya yiyeceklere bağımlılık
6. Herhangi bir şeye bağlanmak gibi şekillerde görünebilir.

İlişkinizdeki sorunu düzeltmek için uygulayabileceğiniz 3 adım - 1

Ancak bu tepkiler sizi ya da partnerinizi korkutup nizde sorun yaşamınıza sebep olabilir. İşte bunu önlemek için izleyebileceğiniz 3 yol...

1- KORKULARINIZI KABUL EDİN

Sizi ne kadar rahatsız etse de hissettiğiniz duyguyu kabullenin. Bunun sihirli bir şekilde ortadan kaybolmayacağını, onunla mücadele etmeniz gerektiğinin farkında olun.

2- CESUR OLABİLECEĞİNİZİN FARKINA VARIN

Korkularınızı büyütmeden kabul etmek, kendinize alan yaratmak ve cesaret kapasitesine sahip olduğunuzu kabul etmenize yardımcı olur. Böyle zamanlarda hayatınızda bir meydan okuma karşısında güçlü durduğunuz zamanları düşünerek kendinizi motive edin.

İlişkinizdeki sorunu düzeltmek için uygulayabileceğiniz 3 adım - 2

3- HER ŞEYİ SORGULAYIN

Daha sakin olduğunuz anlarda soru sormaya başlayabilirsiniz. Doğru olduğunu gerçekten bildiğiniz şeyin ne olduğunu kendinize sorarak başlayın. Bildiğinizi düşündüğünüz şeyi nazikçe sorgulayın ve korkutucu bir durumun sandığınız gibi olmadığını fark edebilirsiniz.

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