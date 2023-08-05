İlişkinizdeki sorunu düzeltmek için uygulayabileceğiniz 3 adım

Ancak bu tepkiler sizi ya da partnerinizi korkutup ilişkinizde sorun yaşamınıza sebep olabilir. İşte bunu önlemek için izleyebileceğiniz 3 yol...



1- KORKULARINIZI KABUL EDİN



Sizi ne kadar rahatsız etse de hissettiğiniz duyguyu kabullenin. Bunun sihirli bir şekilde ortadan kaybolmayacağını, onunla mücadele etmeniz gerektiğinin farkında olun.



2- CESUR OLABİLECEĞİNİZİN FARKINA VARIN



Korkularınızı büyütmeden kabul etmek, kendinize alan yaratmak ve cesaret kapasitesine sahip olduğunuzu kabul etmenize yardımcı olur. Böyle zamanlarda hayatınızda bir meydan okuma karşısında güçlü durduğunuz zamanları düşünerek kendinizi motive edin.



3- HER ŞEYİ SORGULAYIN



Daha sakin olduğunuz anlarda soru sormaya başlayabilirsiniz. Doğru olduğunu gerçekten bildiğiniz şeyin ne olduğunu kendinize sorarak başlayın. Bildiğinizi düşündüğünüz şeyi nazikçe sorgulayın ve korkutucu bir durumun sandığınız gibi olmadığını fark edebilirsiniz.