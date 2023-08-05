İlişkinizdeki sorunu düzeltmek için uygulayabileceğiniz 3 adım

Hayatınızdaki kötü giden şeylerle baş etmek zaman zaman kaygı seviyenizi artırabilir. Bu da sizin korkularınızı gizlemek için tepki göstermenize sebep olabilir.
Korku kaynaklı bir tepki;
1. Alaycılık
2. Savunmacılık
3. Dırdır/Küçük şeyler için öfke
4. İçe kapanma
4. Alkol, uyuşturucu veya yiyeceklere bağımlılık
6. Herhangi bir şeye bağlanmak gibi şekillerde görünebilir.
Ancak bu tepkiler sizi ya da partnerinizi korkutup ilişkinizde sorun yaşamınıza sebep olabilir. İşte bunu önlemek için izleyebileceğiniz 3 yol...
1- KORKULARINIZI KABUL EDİN
Sizi ne kadar rahatsız etse de hissettiğiniz duyguyu kabullenin. Bunun sihirli bir şekilde ortadan kaybolmayacağını, onunla mücadele etmeniz gerektiğinin farkında olun.
2- CESUR OLABİLECEĞİNİZİN FARKINA VARIN
Korkularınızı büyütmeden kabul etmek, kendinize alan yaratmak ve cesaret kapasitesine sahip olduğunuzu kabul etmenize yardımcı olur. Böyle zamanlarda hayatınızda bir meydan okuma karşısında güçlü durduğunuz zamanları düşünerek kendinizi motive edin.
3- HER ŞEYİ SORGULAYIN
Daha sakin olduğunuz anlarda soru sormaya başlayabilirsiniz. Doğru olduğunu gerçekten bildiğiniz şeyin ne olduğunu kendinize sorarak başlayın. Bildiğinizi düşündüğünüz şeyi nazikçe sorgulayın ve korkutucu bir durumun sandığınız gibi olmadığını fark edebilirsiniz.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yaşam
- Aşk
- N-Life
- Kadın
- N-Life Aşk&İlişki
- İlişki
- Erkek