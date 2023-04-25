İlişkinizi geliştirmek için uygulayabileceğiniz stratejiler

İlişkinizin daha uzun vadeli olmasını ve sizi her geçen gün daha çok heyecanlandırmasını mı istiyorsunuz? Bilimsel dergi Evolutionary Psychology'de yayımlanan makalede, romantik ilişkileri iyileştirmek için en uygun 5 strateji sıralandı:
1. Eşinizin ihtiyaç ve isteklerini anlamaya çalışın.
2. Sorunlarınızı tartışın ve endişelendiğiniz konuları ifade edin.
3. Eşinize ya da sevgilinize daha fazla ilgi gösterin ve birlikte daha çok zaman geçirin.
4. Yemeğe çıkma ve seyahat gibi etkinlikler de dahil olmak üzere birlikte daha fazla deneyim yaşayın.
5. Güven yaratın ve daha dürüst ve saygılı olun.