İlişkinizi geliştirmek için uygulayabileceğiniz stratejiler

İlişkileri canlı tutmak ve zenginleştirmek hiç de kolay değildir. Yapılan yeni bir araştırma, eşiyle veya sevgilisiyle ilişkisini geliştirmek isteyenler için beş strateji sundu.

İlişkinizi geliştirmek için uygulayabileceğiniz stratejiler

İlişkinizin daha uzun vadeli olmasını ve sizi her geçen gün daha çok heyecanlandırmasını mı istiyorsunuz? Bilimsel dergi Evolutionary Psychology'de yayımlanan makalede, romantik ilişkileri iyileştirmek için en uygun 5 strateji sıralandı:

İlişkinizi geliştirmek için uygulayabileceğiniz stratejiler - 1


1. Eşinizin ihtiyaç ve isteklerini anlamaya çalışın.

2. Sorunlarınızı  tartışın ve endişelendiğiniz konuları ifade edin.

3. Eşinize ya da sevgilinize daha fazla ilgi gösterin ve birlikte daha çok zaman geçirin.

4. Yemeğe çıkma ve seyahat gibi etkinlikler de dahil olmak üzere birlikte daha fazla deneyim yaşayın.

5. Güven yaratın ve daha dürüst ve saygılı olun.

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