İlişkinizin bir geleceği olduğunu gösteren 6 işaret

Sevgilinizle mutlu bir birlikteliğiniz olsa da kimi zaman ilişkinizin "nereye gittiğini" sorguluyor olabilirsiniz. İşte bu işaretler ilişkinizin bir geleceği olduğunu gösterebilir.



1. Uzun sohbetler ediyorsunuz



Sevgilinizle derin ve uzun sohbetler yapabiliyorsanız ilişkinizin bir geleceği olabilir. Duygusal anlamda kurduğunuz bağ sayesinde o kişinin hayatınızda kalmaya devam edip etmeyeceğini tahmin edebilirsiniz.



2. İlk kavgayı atlattınız

Birlikte zaman geçirmeye başlayınca bazı yanlış anlaşılmalar mutlaka olacaktır. Eğer ilk tartışmada vazgeçmeye hazırsanız ilişkiniz sandığınız kadar derin olabilir.



3. Size devamlı mesaj atıyor

Günümüzde mesajlaşmak en çok kullanılan iletişim biçimlerinden biri. Sevgilinizin size devamlı mesaj atması, sizi merak ettiği ve sürekli sizi düşündüğü anlamına gelir. Mesajlara ne sıklıkla dönüldüğü ve hangi tonda yazıldığı da büyük önem taşıyor.

