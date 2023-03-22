İlişkinizin bir geleceği olduğunu gösteren 6 işaret

Sevgilinizle mutlu bir birlikteliğiniz olsa da kimi zaman ilişkinizin "nereye gittiğini" sorguluyor olabilirsiniz. İşte bu işaretler ilişkinizin bir geleceği olduğunu gösterebilir.
1. Uzun sohbetler ediyorsunuz
Sevgilinizle derin ve uzun sohbetler yapabiliyorsanız ilişkinizin bir geleceği olabilir. Duygusal anlamda kurduğunuz bağ sayesinde o kişinin hayatınızda kalmaya devam edip etmeyeceğini tahmin edebilirsiniz.
2. İlk kavgayı atlattınız
Birlikte zaman geçirmeye başlayınca bazı yanlış anlaşılmalar mutlaka olacaktır. Eğer ilk tartışmada vazgeçmeye hazırsanız ilişkiniz sandığınız kadar derin olabilir.
3. Size devamlı mesaj atıyor
Günümüzde mesajlaşmak en çok kullanılan iletişim biçimlerinden biri. Sevgilinizin size devamlı mesaj atması, sizi merak ettiği ve sürekli sizi düşündüğü anlamına gelir. Mesajlara ne sıklıkla dönüldüğü ve hangi tonda yazıldığı da büyük önem taşıyor.
4. Sizi hediyelere ve ilgiye boğuyor
Sevgililik aşamasında hediyeler almak ve aşırı ilgi görmek oldukça normal karşılanabilir. Sevgiliniz sizi etkilemek için elinden geleni yapacaktır ama bu onun sizinle bir gelecek kurduğu anlamına gelmez. Sizin için yaptığı jestlerin altında yatan duygusal mesaja odaklanın.
5. Sizinle plan yapıyor
Sevgiliniz eğer sizinle devamlı plan yapmak istiyor ve farklı deneyimler yaşamak istiyorsa bu ilişkinin bir geleceği olabilir. Sizi kültürel etkinliklere davet ediyor ve grup etkinliklerine dahil ediyorsa ilişkiniz için gelecek var demektir.
6. Kıskanç hissediyorsanız
Sevgilinizi devam merak ediyor, nerede, kiminle, ne yapıyor diye düşünüyorsanız onunla kurduğunuz bağ derinleşmiş demektir. Fazla kıskançlık ilişki için çok sağlıklı bir davranış olmasa da sevgilinizi kıskanmanız onu kaybetme korkusu yaşadığınızı gösterir.