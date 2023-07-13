İlişkiyi bitirme zamanı geldiğini gösteren en belirgin işaretler

Uyumlu değilsiniz

Uyumsuzluk en büyük ayrılık nedenlerinden biri olabilir. Beklentiniz karşılanmadığında ve hiçbir konuda uzlaşamadığınızda aranızdaki samimiyet giderek azalır ve uzaklaşırsınız.



Değerlerinize saygı duymuyor



Hayattaki en büyük değerleriniz partneriniz tarafından küçümsendiğinde veya takdir edilmediğinde mutsuz hissetmeniz çok normal.

Artık hoşgörülü değilsiniz



Sevgilinizin hoşunuza gitmeyen bazı davranışlarına bir süredir hoşgörülüyle yaklaşıyorsunuz ancak uzun vadede buna devam edemeyeceğinizi düşünüyorsanız ayrılık kapıda olabilir.

Hayattaki hedefleriniz farklı



Birbirinizi ne kadar sevseniz de geleceğe yönelik planlarınız farklı. Benzer değerlere sahip olmanız veya orta zevklerinizin olması bir noktadan sonra yeterli gelmeyecektir.

