İlişkiyi bitirme zamanı geldiğini gösteren en belirgin işaretler

Uyumlu değilsiniz
Uyumsuzluk en büyük ayrılık nedenlerinden biri olabilir. Beklentiniz karşılanmadığında ve hiçbir konuda uzlaşamadığınızda aranızdaki samimiyet giderek azalır ve uzaklaşırsınız.
Değerlerinize saygı duymuyor
Hayattaki en büyük değerleriniz partneriniz tarafından küçümsendiğinde veya takdir edilmediğinde mutsuz hissetmeniz çok normal.
Artık hoşgörülü değilsiniz
Sevgilinizin hoşunuza gitmeyen bazı davranışlarına bir süredir hoşgörülüyle yaklaşıyorsunuz ancak uzun vadede buna devam edemeyeceğinizi düşünüyorsanız ayrılık kapıda olabilir.
Hayattaki hedefleriniz farklı
Birbirinizi ne kadar sevseniz de geleceğe yönelik planlarınız farklı. Benzer değerlere sahip olmanız veya orta zevklerinizin olması bir noktadan sonra yeterli gelmeyecektir.
Özel hissetmiyorsunuz
Sevgilinizin öncelikleri arasında yer almadığınızı veya yeterince özel hissettirilmediğinizi düşünüyorsunuz.
Sevgi diliniz farklı
Her bireyin sevgisini ifade etme şekli farklıdır. Eğer sevgiliniz sizin istediğiniz şekilde size sevgisini gösteremiyorsa hiçbir zaman yeterince sevildiğinizi düşünmeyeceksiniz.
Kontrol etmeye çalışıyor
Sevgilinizin hayatınız hakkında söz sahibi olması ve sizi istediği gibi yönlendirmeye çalışması zamanla ondan uzaklaşmanıza sebep olacaktır.
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