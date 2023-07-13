İlişkiyi bitirme zamanı geldiğini gösteren en belirgin işaretler

İlişkinizde bazı şeylerin yolunda gitmediğini fark ettiğinizde "Sevgilimden ayrılmalı mıyım?" sorusu aklınıza gelir ama bu kararı vermek hiç de kolay değildir. Sevgilinizin size uygun bir partner olmadığını anlamak için bazı işaretlere bakabilirsiniz. İşte ayrılık zamanı geldiğini gösteren işaretler...

İlişkiyi bitirme zamanı geldiğini gösteren en belirgin işaretler

Uyumlu değilsiniz

Uyumsuzluk en büyük ayrılık nedenlerinden biri olabilir. Beklentiniz karşılanmadığında ve hiçbir konuda uzlaşamadığınızda aranızdaki samimiyet giderek azalır ve uzaklaşırsınız.

Değerlerinize saygı duymuyor

Hayattaki en büyük değerleriniz partneriniz tarafından küçümsendiğinde veya takdir edilmediğinde mutsuz hissetmeniz çok normal.

Artık hoşgörülü değilsiniz

Sevgilinizin hoşunuza gitmeyen bazı davranışlarına bir süredir hoşgörülüyle yaklaşıyorsunuz ancak uzun vadede buna devam edemeyeceğinizi düşünüyorsanız ayrılık kapıda olabilir.

Hayattaki hedefleriniz farklı

Birbirinizi ne kadar sevseniz de geleceğe yönelik planlarınız farklı. Benzer değerlere sahip olmanız veya orta zevklerinizin olması bir noktadan sonra yeterli gelmeyecektir.

İlişkiyi bitirme zamanı geldiğini gösteren en belirgin işaretler - 1

Özel hissetmiyorsunuz

Sevgilinizin öncelikleri arasında yer almadığınızı veya yeterince özel hissettirilmediğinizi düşünüyorsunuz.

Sevgi diliniz farklı

Her bireyin sevgisini ifade etme şekli farklıdır. Eğer sevgiliniz sizin istediğiniz şekilde size sevgisini gösteremiyorsa hiçbir zaman yeterince sevildiğinizi düşünmeyeceksiniz.

Kontrol etmeye çalışıyor

Sevgilinizin hayatınız hakkında söz sahibi olması ve sizi istediği gibi yönlendirmeye çalışması zamanla ondan uzaklaşmanıza sebep olacaktır.

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