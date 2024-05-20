İyi bir evliliğe zarar verecek tek sözcük: Boşanmak

Evlilikte zaman zaman yaşanan tartışmalar oldukça doğaldır. Ancak tartışma sırasında söylediğiniz sözlere dikkat etmek önemlidir. Çünkü ağzımızdan çıkan kelimeyi geri alma ihtimalimiz yoktur. Bu sebeple hararetli bir tartışma sırasında asla "boşanma" lafı etmeyin. Çünkü bunun ilişkiniz için yıkıcı zararları olabilir. İşte "boşanma" kelimesini kullanmanın ilişkinize zarar vermesinin 4 nedeni... 1- MANİPÜLATİFTİR Muhtemelen eşinizin konuyu uzatmaması için boşanma kelimesini kullanıyorsunuz. Ancak sorunlarınızın üstünü örtecek ve çözüme kavuşturmayacak bu yöntem, saf bir manipülasyon örneğidir.

2- STRES VE KAYGIYA NEDEN OLUR Bu kelime partnerinizin köşeye sıkışmış hissetmesine sebep olabilir. Bu durum ilişkinizde güven sorunu yaratırken, eşinizin de kaygı ve stres dolup daha gergin olmasına sebep olur. 3- EŞİNİZİN BOŞANMAYI DÜŞÜNMESİNİ SAĞLAR Eşiniz, tartışmalarınızda 'boşanma' kelimesini duyduğunda bunu bir tehdit olarak algılayabilir. Ne kadar süredir evli olursanız olun eğer byle bir niyetiniz yoksa o kelimeyi kullanmayın. Çünkü boşanma tehdidi asla ilişkinizdeki sorunları çözmenin yolu değildir. Eğer her tartışmada bu kelimeyi kullanırsanız eşiniz "Bunu yapalım ve kurtulalım" noktasına gelebilir.