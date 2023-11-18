İyi giden evliliklerin bile bitmesine neden olan 6 sorun

Eşinizle iyi anlaşıyor ve evliliğinizi iyi bir şekilde yürütüyor olsanız bile zaman zaman anlaşmazlıklar ya da tartışmalar yaşıyor olabilirsiniz. Ancak bu tartışmalardan yara almadan çıkmak her zaman mümkün olmayabilir. İşte evliliğinizin bitmesine neden olabilecek sorunlar...

1- Düzgün iletişim kuramamak

Bir ilişkide ya da evlilikte zaman zaman tartışmak, kavga etmek oldukça doğaldır. Ancak bu kavgalar sürekli hale geliyor ya da eşinizle kavga etmekten kaçınıyorsanız ikinizin de anlaşılmaktan vazgeçtiğinin bir işareti olabilir. Bunun yerine nasıl doğru şekilde iletişim kuracağınızı öğrenmek evliliğiniz için daha iyi olacaktır.

2- Mali konular hakkında tartışmak

Eşinizle sürekli maddiyat sebebiyle tartışmak evliliğinizi kötü yönde etkileyebilir. Mali konularda gerçekçi olmak ve bu konuyu eşinizle bir dengeye oturtmak evliliğinizin sürmesi açısından olumlu olacaktır.