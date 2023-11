İyi giden evliliklerin bile bitmesine neden olan 6 sorun

5- Yalan ya da ihanet



Evlilikte dürüstlük oldukça önemlidir. Ancak günümüz teknolojisinde bir evlilikte iki tarafın da birbirlerinin ne yaptığını bilmesi çok da kolay değildir. Bu sebeple ilişkinin temel ilkesinin dürüstlük olması ve eşinize karşı her konuda şeffaf olmak evliliğinizin yürümesine yardımcı olacaktır. Ancak yalan söylüyorsanız ya da eşinize ihanet ediyorsanız bu durum gün yüzüne çıktığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.



6- Samimiyetsizlik



Sağlıklı bir evliliğin anahtarı dokunmaktır. Çünkü sizi fiziksel olarak birbirine yaklaştıran her türlü eylem (sarılmak, el ele tutuşmak vs), yakınlık oluşturur ve aranızdaki bağı güçlendirir. Ancak bunlar olmadığında evliliğinizin hasar görmesi ve zamanla bitmesi kaçınılmazdır.