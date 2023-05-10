Kadınların eş seçerken yaptığı hatalar

Uzun süreli bir birliktelik planı yaptığınız eşinizi seçerken bazı hataları yapmaktan kaçının. İşte dikkat etmeniz gerekenler...



1. Geleceğe dair aynı görüşleri paylaşmadığınız halde onunla birlikte olmak ve fikrini değiştireceğini ummak



2. Sorunlarına çözüm getirip onu hayalinizdeki erkeğe dönüştürebileceğinizi düşünmek



3. Aile ve arkadaşlarınızın kiminle evleneceğiniz hakkında söz sahibi olmasına izin vermek



4. İleride sorun olabilecek işaretleri gözardı etmek



5. Sevgiliniz kabul edilemez şeyler yaptığı halde ilişkiyi devam ettirmek



6. İşi, kariyer planı olmayan veya çalışmayı sevmeyen biriyle birlikte olmak



7. Kendini "evlenmek zorunda hissetmek"



8. İçgüdülerine güvenmeyip sırf evlenmek için evlenmek



9. Evliliği, problemleri çözebilecek bir araç olarak görmek



10. Önemli konularda hiçbir şekilde uzlaşamayacağınız biriyle evlenmek



11. Yalnızca ekonomik sebepleri yeterli görüp evlilik kararı almak



12. Size iyi davranmasını evlilik için yeterli bir sebep olarak görmek



13. Sizden daha iyi bir seçeneğin var olduğunu size hissettiren biriyle birlikte olmak

