Kadınların eş seçerken yaptığı hatalar

Hayatınızı birleştireceğiniz kişiyi seçerken birçok şeye dikkat edersiniz. Yanlış kararlar iki taraf içinde zor bir süreci başlatıp boşanma ile sonlanabilir. Buna engel olmak için bu hataları yapmaktan kaçının...

Kadınların eş seçerken yaptığı hatalar

Uzun süreli bir birliktelik planı yaptığınız eşinizi seçerken bazı hataları yapmaktan kaçının. İşte dikkat etmeniz gerekenler...

1. Geleceğe dair aynı görüşleri paylaşmadığınız halde onunla birlikte olmak ve fikrini değiştireceğini ummak

2. Sorunlarına çözüm getirip onu hayalinizdeki erkeğe dönüştürebileceğinizi düşünmek

3. Aile ve arkadaşlarınızın kiminle evleneceğiniz hakkında söz sahibi olmasına izin vermek

4. İleride sorun olabilecek işaretleri gözardı etmek

5. Sevgiliniz kabul edilemez şeyler yaptığı halde ilişkiyi devam ettirmek

6. İşi, kariyer planı olmayan veya çalışmayı sevmeyen biriyle birlikte olmak

7. Kendini "evlenmek zorunda hissetmek"

8. İçgüdülerine güvenmeyip sırf evlenmek için evlenmek

9. Evliliği, problemleri çözebilecek bir araç olarak görmek

Kadınların eş seçerken yaptığı hatalar - 1

10. Önemli konularda hiçbir şekilde uzlaşamayacağınız biriyle evlenmek

11. Yalnızca ekonomik sebepleri yeterli görüp evlilik kararı almak

12. Size iyi davranmasını evlilik için yeterli bir sebep olarak görmek

13. Sizden daha iyi bir seçeneğin var olduğunu size hissettiren biriyle birlikte olmak

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