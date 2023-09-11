Kadınların hoşuna giden küçük jestler

İşte erkeklerin, kadınların kalbini kazanmak için yapabileceğiz bazı romantik jestler...

1. Kadınlar, ne kadar güzel ve şık olduklarını karşı cinsten duymayı çok sever. Sevgilinize "Bu akşam harika görünüyorsun" demeden önce durup onu süzün. Duraksama anınız, onun güzelliğinden ne kadar etkilendiğinizi gösterir.

2. Ailenizi arayıp ve onlara nasıl olduğunu soran bir erkek her zaman çekicidir.

3. Sarılmayı çok sevmese de sırf sizin hoşunuza gittiği için sarılıyorsa sizin ihtiyaçlarınıza değer veriyor olabilir.

4. Eğer plan yapmadan önce size danışıyorsa sizin düşüncelerinize önem veriyor demektir.

