Mutlu bir birliktelik için her konuda uzlaşmak zorunda değilsiniz

Uzun vadeli bir birliktelik için iki tarafın da aynı şeyleri sevmesi gerektiğine dair bir inanış var. Ancak bazı konularda farklı zevklere sahip olmanız ilişkinizi daha da zenginleştirebilir.



Farklı müzik zevki



İkiniz de aynı şarkıları sevmek veya aynı müzik türünden hoşlanmak zorunda değilsiniz.



Hobiler



Siz romantik komedi izlemek isterken partneriniz savaş filmi izleyebilir veya siz tarih romanı okurken sevgiliniz moda dergisi okuyabilir. İlgi alanlarınız mutlu bir beraberlik için aynı olmak zorunda değil. Birbirinizin bilgisinden beslenmeye ne dersiniz?



Arkadaş tipleri



Bir insanın arkadaş çevresi, o kişi hakkında birçok şey söyleyebilir. Ancak sevgilinizin arkadaşlarının hoşunuza gitmeyen davranışlarının olması sizi etkilememeli.



Tüketim alışkanları



Birçok ilişkide bir taraf daha tasarruflu olurken diğeri para harcamaya eğilimli oluyor. Birbirinizi dengelediğiniz müddetçe sorun olmayacaktır.



Stil tercihleri



Eğer sevgilinizin giyim tarzından hoşlanmıyorsanız önerilerde bulunun veya hediye almayı deneyin.