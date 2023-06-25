Mutlu bir birliktelik için her konuda uzlaşmak zorunda değilsiniz

Hepimiz farklı bireyleriz. Herkesin farklı hobileri ve alışkanlıkları var. Bir ilişkinin yürümesi için de bu farklılıklara saygı duymak gerekiyor. Hatta bu farklılıklardan beslenmek mutlu bir ilişkinin anahtarı olabilir.

Mutlu bir birliktelik için her konuda uzlaşmak zorunda değilsiniz

Uzun vadeli bir birliktelik için iki tarafın da aynı şeyleri sevmesi gerektiğine dair bir inanış var. Ancak bazı konularda farklı zevklere sahip olmanız ilişkinizi daha da zenginleştirebilir.

Farklı müzik zevki

İkiniz de aynı şarkıları sevmek veya aynı müzik türünden hoşlanmak zorunda değilsiniz.

Hobiler

Siz romantik komedi izlemek isterken partneriniz savaş filmi izleyebilir veya siz tarih romanı okurken sevgiliniz moda dergisi okuyabilir. İlgi alanlarınız mutlu bir beraberlik için aynı olmak zorunda değil. Birbirinizin bilgisinden beslenmeye ne dersiniz?

Arkadaş tipleri

Bir insanın arkadaş çevresi, o kişi hakkında birçok şey söyleyebilir. Ancak sevgilinizin arkadaşlarının hoşunuza gitmeyen davranışlarının olması sizi etkilememeli.

Tüketim alışkanları

Birçok ilişkide bir taraf daha tasarruflu olurken diğeri para harcamaya eğilimli oluyor. Birbirinizi dengelediğiniz müddetçe sorun olmayacaktır.

Stil tercihleri

Eğer sevgilinizin giyim tarzından hoşlanmıyorsanız önerilerde bulunun veya hediye almayı deneyin.

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