Mutlu çiftlerin asla kullanmadığı 5 kelime

Partnerinizle ilişkinizde birbirinizi yaralamak istemiyor ve sorunlarınızı basitçe çözüp mutluluğunuzu sürdürmek istiyorsanız bu beş kelimeden uzak durmak sizin için harika bir yöntem olabilir. Peki mutlu bir beraberlikte sarf etmemeniz gereken sözcükler nelerdir?

1- ASLA

Mutsuzluk ve kesinlik duygusunu ima eden "Asla" sözcüğünü kullandığınızda partnerinize iyi olmadığını ve değişmek için de herhangi bir umut olmadığını söylemiş olursunuz. Bu oldukça kırıcı olabilir.

2- HER ZAMAN

"Her zaman" katılık ve doğruluk duygusunu içerir. Her zaman dediğinizde eşinize onun hatalı olduğunu, sizin haklı olduğunuzu ve bu konuda yapılabilecek hiçbir şey olmadığını söylemiş olursunuz. Bu da takdir edersiniz ki çözümcü bir tavır değildir.

3- AMA

"Ama" manipülasyon duygusunu ve dürüstlük eksikliğini ima eder. Ama dediğinizde daha önce söylenenleri reddedip olumlu bir ifadeyi olumsuz bir ifadeye dönüştürür. Bu da aranızda yakınlık oluşmasını engelleyen bir durumdur.