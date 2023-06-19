Mutlu çiftlerin ilişkilerini sürdürmek için mutlaka uyduğu 12 kural

İşte mutlu bir birliktelik için uygulamanız gereken kurallar...



1. Eğer biri sizi gerçekten seviyorsa size sevgisini ve saygısını her gün gösterecektir.



2. Eğer sizinle olmak istiyorsa eninde sonunda sizinle olacaktır.



3. Fiziksel yakınlık önemlidir ama ilişkinizi tanımlamaz.

4. İlişkiniz için ikiniz de çaba harcamalısınız. Tek taraflı olmaz.



5. İlişkiden veya aşktan beklentiniz her zaman karşılanmayabilir.



6. Mutlu ilişkiler sabır, güven ve fedakarlık gerektirir.

