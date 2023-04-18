Mutsuz bir evliliği bitirmenin en doğru zamanı nedir?

İlişki uzmanları, mutsuz bir evliliğe sahip ebeveynlerin evde yarattığı olumsuz havadan çocukların yüksek oranda etkilendiğini ortaya koydu. İlişki danışmanı Paul Carrick Brunson, Independent Türkçe'nin haberine göre, mutsuz bir evliliği çocuklar için sürdürmenin daha iyi olup olmadığıyla ilgili konuştu.
ÇOCUKLAR DAVRANIŞLARINI SİZDEN ÖĞRENİYOR
Uzman, "Bu zor bir soru çünkü çocuklarınız için doğru olanı yaptığınızı düşündüğünüzden evliliğinizi sürdürmeyi arzu etmenizi anlıyorum ama bu aslında çoğu zaman en iyi seçenek değil" dedi. Mutsuz bir evliliği çocukların anlayabildiğini belirten uzman, "Çocuğunuz davranışlarını nasıl şekillendireceğini sizden öğreniyor. Gördükleri şey de ebeveynlerinin yaptıkları" ifadelerini kullandı.
Uzman, mutsuz bir evliliğe tanık olan çocukların, depresyona, strese, anksiyeteye sürüklenebileceğini ve hatta ilişkilerini ebeveynlerinden gördükleri şekilde yürüteceklerini belirtti. Boşanmanın doğru karar olduğunu belirten uzman, "Bu sayede çocuğunuz için daha istikrarlı bir ortam yaratabilir ve düzgün davranış modeli sunabilirsiniz ki bu da kendini sevmektir" dedi.
Bir ilişkiyi bitirmenin doğru zamanının ne olduğu sorulan uzman, "Bu soruyu soruyorsanız ve bu ilişkide olmak istemiyorsanız, muhtemelen durum çok ağır hale gelmiştir" dedi.
"EN KÖTÜSÜ İLİŞKİ İÇİNDE YALNIZ OLMAKTIR"
Uzman "Suçluluk duyduğunuz için bir ilişkiyi sürdürmeyin. Popüler kültür bize hayattaki en kötü şeyin yalnız kalmak olduğunu hissettirir. Hayır. Hayattaki en kötü şey bir ilişki içindeyken yalnız olmaya devam etmektir" diyerek ebeveynlere mutsuz bir evliliğe devam edilmemesi gerektiğini tavsiye etti.