Mutsuz bir evliliği bitirmenin en doğru zamanı nedir?

Uzman, mutsuz bir evliliğe tanık olan çocukların, depresyona, strese, anksiyeteye sürüklenebileceğini ve hatta ilişkilerini ebeveynlerinden gördükleri şekilde yürüteceklerini belirtti. Boşanmanın doğru karar olduğunu belirten uzman, "Bu sayede çocuğunuz için daha istikrarlı bir ortam yaratabilir ve düzgün davranış modeli sunabilirsiniz ki bu da kendini sevmektir" dedi.

Bir ilişkiyi bitirmenin doğru zamanının ne olduğu sorulan uzman, "Bu soruyu soruyorsanız ve bu ilişkide olmak istemiyorsanız, muhtemelen durum çok ağır hale gelmiştir" dedi.