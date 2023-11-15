Mutsuz bir ilişkisi olan insanların ihmal ettiği 3 davranış

Özellikle uzun ilişki yürütürken her zaman partnerinizle aynı ölçüde ilgilenemiyor ya da onunla empati kuramıyor olabilirsiniz. Bu tutumunuzun ilişkinize zarar verdiğinin farkında değilseniz davranışlarınıza dikkat etmelisiniz.
1- BİREYSEL RUH SAĞLIĞIMIZA DİKKAT ETMEK
Geçmiş deneyimlerimizin mevcut ilişkilerimiz üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu nedenle ilişkinizde yolunda gitmeyen bir şeyler varsa ve başarısız hissediyorsanız ilk olarak kendinize dönmelisiniz. Profesyonel bir destek olarak kendi ruhunuzu onarmak, ilişkinizdeki bireysel kaynaklı sonuçları da sorabilir.
2- PARTNERİNİZLE ARANIZDA DUYGUSAL RİTÜELLER GELİŞTİRMEK
Bir ilişki, gelişmesi için zaman içinde sulanması ve dikkatle bakılması gereken bir bitki gibidir. Bu sebeple partnerinizle aranızdaki bağı korumak için bir takım ritüeller geliştirmelisiniz.Her sabah işe giderken partnerinizi hızlıca öpmek, özel günleri kutlamak, her akşam 10 dakika da olsa sohbet edip nasıl olduğunu sormak yapabileceklerinize örnek olabilir.
3- EMPATİ YAPMAK
Birçok kişi partneriyle tartışırken olaya yalnızca kendi bakış açısıyla bakar. Bu durum bir ilişkiyi sürdürmeyi zaman içinde zorlaştırır.Ancak her konuda partnerinizin fikirlerini dinleyip saygı duymak, kritik anlarda ise onunla empati yapabilmek her şeyi daha iyi anlamanızı kolaylaştıracak. Böylece aranızdaki iletişim kuvvetlenecektir.
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