Mutsuz bir ilişkisi olan insanların ihmal ettiği 3 davranış

2- PARTNERİNİZLE ARANIZDA DUYGUSAL RİTÜELLER GELİŞTİRMEK



Bir ilişki, gelişmesi için zaman içinde sulanması ve dikkatle bakılması gereken bir bitki gibidir. Bu sebeple partnerinizle aranızdaki bağı korumak için bir takım ritüeller geliştirmelisiniz.Her sabah işe giderken partnerinizi hızlıca öpmek, özel günleri kutlamak, her akşam 10 dakika da olsa sohbet edip nasıl olduğunu sormak yapabileceklerinize örnek olabilir.



3- EMPATİ YAPMAK



Birçok kişi partneriyle tartışırken olaya yalnızca kendi bakış açısıyla bakar. Bu durum bir ilişkiyi sürdürmeyi zaman içinde zorlaştırır.Ancak her konuda partnerinizin fikirlerini dinleyip saygı duymak, kritik anlarda ise onunla empati yapabilmek her şeyi daha iyi anlamanızı kolaylaştıracak. Böylece aranızdaki iletişim kuvvetlenecektir.