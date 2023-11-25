Reddedilmeyle başa çıkmanın 5 yolu

1. Olumlu bakış açısı

İlgi duyduğunuz kişiler tarafından reddedilmek, ilişkilere dair görüşlerinizi değiştirebilir. Hayatınıza giren her kişinin sizi reddedeceği ve üzeceği fikrine kapılabilirsiniz. Bunun yerine olumlu tarafından bakmaya çalışın. Belki de sizin için doğru kişi değillerdi.

2. Risk almaktan vazgeçmeyin

Reddedilme korkusu sizi atacağınız adımlardan alıkoyabilir. "İyi ki ona yaklaşmamışım, zaten benimle ilgilenmezdi" gibi ifadeleri bir kenara koyun ve risk almaya devam edin. Pişmanlık, reddedilme duygusundan daha acı verici olabilir.

3. Sorunlarınızla başa çıkın

Sürekli reddedilmenizin altında, kendi problemleriniz yatıyor olabilir. Hayatınıza yeni birini dahil etmeden önce sorunlarınızı gidermeye daha çok odaklanın.

