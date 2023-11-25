Reddedilmeyle başa çıkmanın 5 yolu

1. Olumlu bakış açısı
İlgi duyduğunuz kişiler tarafından reddedilmek, ilişkilere dair görüşlerinizi değiştirebilir. Hayatınıza giren her kişinin sizi reddedeceği ve üzeceği fikrine kapılabilirsiniz. Bunun yerine olumlu tarafından bakmaya çalışın. Belki de sizin için doğru kişi değillerdi.
2. Risk almaktan vazgeçmeyin
Reddedilme korkusu sizi atacağınız adımlardan alıkoyabilir. "İyi ki ona yaklaşmamışım, zaten benimle ilgilenmezdi" gibi ifadeleri bir kenara koyun ve risk almaya devam edin. Pişmanlık, reddedilme duygusundan daha acı verici olabilir.
3. Sorunlarınızla başa çıkın
Sürekli reddedilmenizin altında, kendi problemleriniz yatıyor olabilir. Hayatınıza yeni birini dahil etmeden önce sorunlarınızı gidermeye daha çok odaklanın.
4. Kendinize karşı daha anlayışlı olun
Eğer yeterince iyi olmadığınızı düşünüyorsunuz neden biri sizinle olmak istesin ki? İşe kendinize güvenmekle başlayın ve size uygun birinin hayatınıza bir gün gireceğine inanın.
5. Geçmişi geçmişte bırakın
Hayatınıza giren ve sizi üzen insanları geçmişte bırakın. Eski anılara takılıp kalırsanız hayatınıza girenler bunu hissedecektir. Hayatınıza devam edin. Negatif düşünceleri hayatınızdan çıkarın.
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