Romantik ilişkilerde görülen 4 yakınlık türü

Bir ilişkide yakınlık kendini çok farklı şekillerde gösterebiliyor. Partnerinizle kurduğunuz yakınlık ilişkinin dinamiğini değiştirmede büyük bir rol oynuyor. İşte bazı yakınlık türleri...
Duygusal yakınlık
Partnerinizle duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaşmak ve kendinizi filtresiz bir şekilde ifade edebilmek onunla duygusal anlamda yakınlık kurmanızı sağlar.
Fiziksel yakınlık
Sarılmak, el ele tutuşmak veya öpüşmek gibi her türlü temas, partnerinizle fiziksel temas kurduğunuzu gösterir. Eğer aranızda fiziksel anlamda bir mesafe olduğunu düşünüyorsanız nazik bir şekilde beklentilerinizi paylaşabilmeli ve bu mesafenin sizi iyi hissettirmediğini söylemelisiniz.
Entelektüel yakınlık
Eğer partnerinizle bu tür bir yakınlığa sahipseniz önem verdiğiniz konular ve ilgi alanlarınız benzer olabilir. Çeşitli konularla ilgili bakış açınızı partnerinizle paylaşmak, izlediğiniz bir filmle ilgili birlikte yorum yapmak entelektüel yakınlığınızın artmasını sağlar.
Deneyimsel yakınlık
Ortak aktiviteler birliktelik duygusunu artırır. Birlikte vakit geçirmek, arkadaşlarınızla buluşmak veya bir tiyatro oyununu beraber izlemek sosyal dünyalarınızı yakınlaştırır. Deneyimleri paylaşmak ve bu anları birlikte hatırlamak ilişkinize de fayda sağlayacaktır.
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