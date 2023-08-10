Romantik ilişkilerde görülen 4 yakınlık türü

Bir ilişkide yakınlık kendini çok farklı şekillerde gösterebiliyor. Partnerinizle kurduğunuz yakınlık ilişkinin dinamiğini değiştirmede büyük bir rol oynuyor. İşte bazı yakınlık türleri...



Duygusal yakınlık



Partnerinizle duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaşmak ve kendinizi filtresiz bir şekilde ifade edebilmek onunla duygusal anlamda yakınlık kurmanızı sağlar.



Fiziksel yakınlık

Sarılmak, el ele tutuşmak veya öpüşmek gibi her türlü temas, partnerinizle fiziksel temas kurduğunuzu gösterir. Eğer aranızda fiziksel anlamda bir mesafe olduğunu düşünüyorsanız nazik bir şekilde beklentilerinizi paylaşabilmeli ve bu mesafenin sizi iyi hissettirmediğini söylemelisiniz.

