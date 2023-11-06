Romantik ilişkilerde "Overthinking" (Fazla Düşünme) ile nasıl başa çıkılır?

Kimi zaman partnerimizin tavır, davranış ve sözlerini en ince ayrıntısına kadar düşünme eğiliminde oluruz. Her detayı anlamlandırma çabası, olası kötü senaryoları düşünmemize sebep olur. İşte fazla düşünme (overthinking) ile başa çıkmak için yapabilecekleriniz...

Hislerinize güvenin



Her durumu değerlendirmek veya davranışları analiz etmek yerine ilişkinizin size nasıl hissettirdiğini düşünün. Çıkarımlarınız yerine hisleriniz daha iyi bir rehber olabilir.

Ana sebebi bulun

Sizi ilişkiniz hakkında fazla düşünmeye iten sebebi bulmaya çalışın. Geçmişten gelen korkularınız mı yoksa özgüvensizlikleriniz mi sizi düşünmeye itiyor?

Açık iletişim önemli

Belirsizlik yaşıyorsanız çok fazla düşünme eğiliminde olabilirsiniz. En kötü senaryoları düşünmek yerine aklınızı kurcalayan konular hakkında partnerinizle açıkca konuşun.