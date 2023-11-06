Romantik ilişkilerde "Overthinking" (Fazla Düşünme) ile nasıl başa çıkılır?

Kimi zaman partnerimizin tavır, davranış ve sözlerini en ince ayrıntısına kadar düşünme eğiliminde oluruz. Her detayı anlamlandırma çabası, olası kötü senaryoları düşünmemize sebep olur. İşte fazla düşünme (overthinking) ile başa çıkmak için yapabilecekleriniz...
Hislerinize güvenin
Her durumu değerlendirmek veya davranışları analiz etmek yerine ilişkinizin size nasıl hissettirdiğini düşünün. Çıkarımlarınız yerine hisleriniz daha iyi bir rehber olabilir.
Ana sebebi bulun
Sizi ilişkiniz hakkında fazla düşünmeye iten sebebi bulmaya çalışın. Geçmişten gelen korkularınız mı yoksa özgüvensizlikleriniz mi sizi düşünmeye itiyor?
Açık iletişim önemli
Belirsizlik yaşıyorsanız çok fazla düşünme eğiliminde olabilirsiniz. En kötü senaryoları düşünmek yerine aklınızı kurcalayan konular hakkında partnerinizle açıkca konuşun.
Olumlu düşünün
Fazla düşündüğünüzde çoğunlukla kötü senaryolar aklınıza gelecektir. En kötüsünü değil, en iyisini düşünmeye çalışın.
En iyi arkadaş taktiği
Kafanızda soru işaretleri olduğu zaman en yakın arkadaşlarınıza danışır, onlardan fikir alırsınız. Kendinizi yine fazla düşünürken bulursanız, en yakın arkadaşınıza tavsiye veriyormuşsunuz gibi düşünün.
Zamanı doğru kullanın
Belki de çok sıkıldınız ve zaman geçirmek için bir şeyler arayışındasınız. Zamanınızı daha yararlı şeylere harcadığınızda ilişkinizi eskisi daha düşünmediğinizi fark edeceksiniz.
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