Romantik ilişkilerde "Overthinking" (Fazla Düşünme) ile nasıl başa çıkılır?

İlişkinizi ve partnerinizi sürekli düşünüyor ve negatif düşüncelere kapılıyorsanız siz de "fazla düşünmeden" muzdarip olabilirsiniz. İşte fazla düşünme "overthinking" ile başa çıkma yolları...

Romantik ilişkilerde "Overthinking" (Fazla Düşünme) ile nasıl başa çıkılır?

Kimi zaman partnerimizin tavır, davranış ve sözlerini en ince ayrıntısına kadar düşünme eğiliminde oluruz. Her detayı anlamlandırma çabası, olası kötü senaryoları düşünmemize sebep olur. İşte fazla düşünme (overthinking) ile başa çıkmak için yapabilecekleriniz...

Hislerinize güvenin

Her durumu değerlendirmek veya davranışları analiz etmek yerine ilişkinizin size nasıl hissettirdiğini düşünün. Çıkarımlarınız yerine hisleriniz daha iyi bir rehber olabilir.

Ana sebebi bulun

Sizi ilişkiniz hakkında fazla düşünmeye iten sebebi bulmaya çalışın. Geçmişten gelen korkularınız mı yoksa özgüvensizlikleriniz mi sizi düşünmeye itiyor?

Açık iletişim önemli

Belirsizlik yaşıyorsanız çok fazla düşünme eğiliminde olabilirsiniz. En kötü senaryoları düşünmek yerine aklınızı kurcalayan konular hakkında partnerinizle açıkca konuşun.

Romantik ilişkilerde "Overthinking" (Fazla Düşünme) ile nasıl başa çıkılır? - 1

Olumlu düşünün

Fazla düşündüğünüzde çoğunlukla kötü senaryolar aklınıza gelecektir. En kötüsünü değil, en iyisini düşünmeye çalışın.

En iyi arkadaş taktiği

Kafanızda soru işaretleri olduğu zaman en yakın arkadaşlarınıza danışır, onlardan fikir alırsınız. Kendinizi yine fazla düşünürken bulursanız, en yakın arkadaşınıza tavsiye veriyormuşsunuz gibi düşünün.

Zamanı doğru kullanın

Belki de çok sıkıldınız ve zaman geçirmek için bir şeyler arayışındasınız. Zamanınızı daha yararlı şeylere harcadığınızda ilişkinizi eskisi daha düşünmediğinizi fark edeceksiniz.

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