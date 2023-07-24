Sağlıklı bir ilişkinin temelinde olması gereken 8 değer

İşte mutlu ve sağlıklı bir ilişkide çiftlerin paylaştığı değerler...



Yoldaşlık

Sevgiliniz, sadece evleneceğiniz kişi değil aynı zamanda arkadaşınız da olmalı. Arkadaşlıklar zamanla büyür ve dostluğa dönüşür. Partneriniz sizin her zaman iyiliğinizi düşünen ve size hep destek olan bir arkadaş olmalıdır.



Saygı

Her ilişkinin yürümesi için saygı gereklidir. Romantik ilişkilerde ise size saygı duyan ve sizi olduğunuz gibi kabul eden bir partner gibisi yoktur!



Güven

Partnerinize kalbinize açmak için güvene ihtiyacınız var. Ancak güvenin zamanla oluşacağını unutmayın.

