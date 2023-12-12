Sevdiğiniz kadına asla söylememeniz gereken 4 şey

Kadınların ne istediğini ve neye ihtiyaç duyduğunu, bunu en iyi şekilde nasıl karşılayabileceğinizi anlamaya hazır olduğunuzda bazı davranışlardan kaçınmanız gerektiğini de bilirsiniz. İşte kadınlarla iletişim kurarken dikkat etmeniz gereken 4 şey...



1- "ŞİMDİ NE OLDU?"



Partnerinizle iletişim kurmaya çalışırken sabırsız davranıp öfkelenmeyin. Hayatınzdaki kadına "Şimdi ne oldu?" gibi ifadeler yerine "Aklında ne var hayatım? Dinliyorum" şeklinde yaklaşın.



2- "ESKİDEN GÜZEL BİR VÜCUDUN VARDI"



Bu bir hakarettir. Bu sebeple partnerinizin vücudunda gerçekten sevdiğiniz bir şeyi veya ne kadar zarif hareket ettiğini bulun ve ona içten bir iltifat edin.



3- "TAMAM, SENİN İSTEDİĞİN GİBİ OLSUN"



Böyle cümleler kurarak partnerinizin ihtiyacından ziyade niyetinin kazanmak olduğunu öne sürüyorsunuz. Bunun yerine sevdiğiniz kadına "Ne hissediyorsun?" ya da “Neye ihtiyacın var?” gibi şeyler sorabilirsiniz.



4- "NEDEN BU KADAR MUHTAÇ OLMAK ZORUNDASIN?"



Bu tarz ifadeler bir ihtiyacı aşağılayıcı bir kişilik özelliğine dönüştürür. Unutmayın, ilişkiler karşılıklı ihtiyaçlar ve bunların karşılanması üzerine kuruludur. Bunun yerine partnerinize yardımcı olmaya çalışın.