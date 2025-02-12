Sevgililer Günü için en anlamlı hediye önerileri

KİŞİYE ÖZEL HEDİYELER

İsme özel kolye/bileklik – Sevgilinizin adının, baş harflerinin veya ikinizin baş harflerinin olduğu bir aksesuar oldukça özel bir hediye olacaktır.



Kişisel fotoğraf albümü – İlişkiniz boyunca çektiğiniz fotoğraflarla dolu özel bir albüm yaptırabilirsiniz.

Özel bir karikatür çizimi – İkinizin birlikte olduğu sevimli bir karikatür portre çok sevimli bir hediye olabilir.



Anlamlı bir mesajın olduğu cüzdan/kartlık – Sevgilinize içinde özel bir not veya mesaj yazılı şık bir aksesuar hediye edebilirsiniz.



ROMANTİK HEDİYELER



Sevgililer Günü mektubu – Kalbinden geçenleri yazabilir ve el yazısıyla ona unutulmaz bir mektup hazırlayabilirsiniz.



Bir kavanoz dolusu aşk notu – Küçük kağıtlara güzel anılar, iltifatlar veya özel anlarınızı yazıp bir kavanoza koyabilirsiniz.



Birlikte yapılacak bir "Aşk Kitabı" – Anılarınızı, içindeki hikayeleri ve ikinizin çizimlerini içeren kişisel bir kitap hazırlayabilirsiniz.



Film/Dizi temalı hediye kutusu – Sevgilinizin en sevdiği film veya diziden esinlenerek özel bir hediye kutusu hazırlayabilirsiniz.